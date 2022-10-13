13.10.2022
В Челябинске продолжают менять схему организации дорожного движения
13.10.2022
Режим «черного неба» продлен в пяти городах Челябинской области
13.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на 14 октября (18+)
13.10.2022
Мост рядом с челябинским поселком Першино отремонтировали досрочно
13.10.2022
В ЮУТПП обсудили стратегию технологического прорыва и механизмы промышленной ипотеки
13.10.2022
Три IT-компании открывают в Челябинске мегашколу GigaSchool
Мост рядом с челябинским поселком Першино отремонтировали досрочно
Сооружение через реку Миасс расширили на полтора метра
29.03.2022
В Челябинске по проекту БКАД отремонтируют мост на Аральской
21.03.2022
Ремонт моста через реку Миасс вблизи Першино начался, схема движения изменилась
17.03.2022
В Челябинске начинается ремонт моста через реку Миасс вблизи Першино
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022