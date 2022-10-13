Мост рядом с челябинским поселком Першино отремонтировали досрочно

Мост через реку Миасс рядом с поселком Першино в Металлургическом районе Челябинска отремонтировали досрочно: подрядчик справился с поставленными задачами почти на год раньше, чем планировалось.

Как напоминают в пресс-службе мэрии, сооружение является объектом национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сегодня, 13 октября, по мосту прогулялась глава Челябинска Наталья Котова.

Ремонт мост подрядная организация - ООО «ПСК КамаМост» - начала в марте 2022 года, разделив работы – в соответствии с условиями контракта - на два этапа. Одну часть сооружения планировали привести в порядок в текущем году, вторую – оставить на следующий. Однако подрядчик уже сейчас выполнил 85 процентов от общего объема работ – движение по мосту через Миасс полностью откроют после укладки асфальта (покрытие будет отличать повышенная износостойкость). По словам Натальи Котовой, машины могут поехать по мосту уже через неделю.

Мост расширили на полтора метра. Проезжая часть – шестиполосная, с обеих сторон обустраивают тротуары с ограждением. По всей длине сооружения установили современные опоры освещения.

Замглавы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов отметил, что ограничения движения будут сняты после укладки асфальтного покрытия ЩМА16. Он рассказал, что в 2023 году подрядчик закончит работы под мостовой частью, доделает благоустройство, займется озеленением – автомобилистам это уже не помешает.

«Подрядчик зарекомендовал себя отлично, никаких нареканий к его работе ни у нас, ни у стройконтроля не было», - подчеркнул Ксензов.