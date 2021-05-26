Мост в Меседе, на который пожаловались Текслеру, закрыли и будут ремонтировать

Разрушившийся мост в селе Меседа Катав-Ивановского района (Челябинская область), об опасности которого жители рассказали губернатору Алексею Текслеру, закрыли для движения. Мост планируется отремонтировать в ближайшее время.

Жители Меседы 25 мая в соцсетях написали главе региона об обрушении опоры моста в селе, расположенном на центральной улице поселения - Советской.

Мост на Советской закрыли для движения транспорта, жителям предложили ездить в объезд по улице Первомайская.

В администрации района опровергли информацию о том, что жители улицы Советской из-за обрушения опоры моста остались отрезанными от всего мира (об этом СМИ писали со ссылкой на комментарий жительницы). «Подъезд ко всем домам сейчас можно осуществить через параллельные улицы», - пояснили в администрации.

Накануне состояние моста оценила комиссия, в состав которой вошли заместитель главы Катав-Ивановского района Николай Рудаков, специалисты администрации муниципалитета, глава Месединского сельского поселения Дмитрий Разин.

«До конца рабочей недели будет выработано техническое решение по ремонту сооружения и разработана проектно-сметная документация на выполнение работ», - рассказал глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович.

Ремонтные работы будут финансироваться из бюджета района. Предстоит определить подрядчика. «В максимально короткие сроки мост будет отремонтирован», - заверил жителей глава района.

Жительница Меседы рассказала, что сметы на ремонт моста уже составляли. «При составлении сметы изначально как раз возникали вопросы по этой самой опоре, которая обрушилась. Вопрос решился», - пояснил Дмитрий Разин.

В группе «Подслушано Меседа» ВКонтакте жители, обрадовавшиеся хорошей новости про ремонт, дали еще несколько наказов главе поселения Дмитрию Разину: «Сразу смету на асфальтирование улицы Первомайской составьте», «Трубу ещё у школы можно закопать поглубже», «Мост на Карла Маркса тоже не внушает доверия».

Фото: "Подслушано Меседа" ВКонтакте