25.05.2021
Госдума ужесточит наказание для водителей за повторное пьнство
25.05.2021
В Миассе мотоциклиста отправили в колонию за смерть пассажира
25.05.2021
Начались проверки детских оздоровительных лагерей
25.05.2021
СКР: в смертельных ожогах двухлетнего малыша виноват отчим
25.05.2021
Дети с ОВЗ – это тоже дети. В Челябинске прошел показ мод с участием особенных ребят
25.05.2021
Требуется помощь очевидцев смертельного ДТП
В селе Меседа обрушился мост, но жители даже не просят о помощи
25.05.2021
Из-за сильной жары большегрузы временно не смогут передвигаться по федеральным трассам Челябинской области
24.05.2021
Котова спросила с Шамне и Куляшова за мойку колес техники, выезжающей со стройплощадок
24.05.2021
Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
24.05.2021
Движение по улице Куйбышева после провала грунта полностью восстановлено
Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
24.05.2021
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021
Красота! Ринат Кучитаров показал свою любимую развязку в Челябинске
21.05.2021
Замминистра прокомментировал перспективы платных парковок в Челябинске
20.05.2021