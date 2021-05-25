В селе Меседа обрушился мост, но жители даже не просят о помощи

Жители села Меседа (Катав-Ивановский район, Челябинская область) рассказали губернатору о развалившемся мосте в деревне. Селяне даже не стали просить о помощи областные власти, лишь с горечью констатировали факт разрухи.

«В таком состоянии наши мосты, Челябинская область, Катав Ивановский район, с. Меседа, Советская», - написали жители в сообществе «Текслер, помогли» в соцсети «ВКонтакте» и приложили фото.

«Деревня отрезана от внешнего мира, есть ещё улица, по которой можно проехать, но там тоже есть мост, почти в таком же состоянии», - добавляет в комментариях Марина Буренкова. Жительница добавляет: «Помощи не просим, бесполезно, ждём. когда кто-нибудь себе шею не сломает».

В администрации Катав-Ивановского района признали серьезность ситуации и пообещали прислать комиссию. «Ситуация с мостами в селе Меседа действительно серьезная, но она находится на контроле у главы поселения Дмитрия Разина, - отметили в администрации. - После обрушения моста проезд был закрыт, сегодня ожидается комиссия из районной администрации для решения данной проблемы».

Жителям обещали позднее сообщить о принятом решении.