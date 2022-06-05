«Моя методика» Людмилы Журавлёвой: настоящий подарок учителям-словесникам и студентам-филологам

Читальный зал библиотеки Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогический университета 20-го мая выглядел необыкновенно празднично: его украшали живые цветы. Ими был завален центральный стол и книжные полки. Эти цветы принесли выпускники филфака разных лет своей любимой наставнице – Людмиле Журавлёвой. А повод, который собрал полный зал, – презентация нового труда Людмилы Ивановны под названием «Моя методика».

Вот как представила автора на обложке этой книги Антонина Чередниченко, бывший декан филологического факультета педагогического вуза:

«Сорок лет (с 1970 по 2010 год) на кафедре русского языка филологического факультета Челябинского государственного педагогического университета работала Людмила Ивановна Журавлёва, заслуженный учитель России, талантливый, известный в стране методист, человек редкой доброты, трудолюбия, кумир многих поколений студентов. Студентам и учителям была известна «знаменитая» теоретическая тетрадь (96 листов), которую вели учащиеся Людмилы Ивановны с пятого по девятый классы, где в системе был изложен русский язык. На основе этой тетради ею были созданы учебные пособия для учащихся: «Орфография», «Пунктуация», «Русский язык в алгоритмах и таблицах». Пособия эти издаются с 1996 года по сей день. Иногда работу по этим пособиям называют системой, или школой Журавлёвой. По этой системе выучилось уже не одно поколение школьников».

Новая книга Людмилы Ивановны адресована учителям-словесникам и студентам-филологам. Она, эта новая книга – итог многолетнего труда учителя русского языка - была принята всеобщим ликованием, и после презентации её мгновенно раскупили. А виновница торжества ещё долго оставляла автографы и дарственные надписи своим благодарным выпускникам.

На встрече, посвящённой презентации новой книги, были и выпускники 1975 года - первые «журавлята». Людмила Ивановна взялась вести в 104-й группе филфака практикум по грамматике, это была её первая встреча со студентами. До этого времени была работа в школе, и там молодой педагог начала внедрять свою собственную методику, которая уже тогда основывалась на работе со связными текстами. Её талант был замечен. И вот так учитель Журавлёва оказалась в пединституте. 104-й группе повезло вдвойне: Людмила Ивановна не только вела занятия в группе, но ещё и осуществляла кураторство.

Все эти долгие годы выпускники разных лет стараются найти возможность встретиться с обожаемой ими Людмилой Ивановной. Встреча 20-го мая произошла в читальном зале бывшего пединститута. Это был звёздный час Людмилы Ивановны Журавлёвой, она купалась в любви и обожании своих выпускников, и вузовских, и школьных. Эту встречу помогала проводить одна из дочерей Людмилы Ивановны. Ольга Константиновна пошла по маминым стопам и стала прекрасным учителем. Наверное, и мама, и дочь очень гордятся друг другом! Гордится своим куратором и родная 104-я группа, выпускницей которой является и автор данной статьи Тамара Иванова. С этой группой у Людмилы Ивановны сложились свои особенные отношения. На протяжении почти пятидесяти лет выпускники 104-й встречаются со своим куратором не только по юбилейным датам, но и просто так, по зову сердца и души. А инициатором этих встреч, как правило, выступает Наталья Ланских (Наташа Куплинова). Её учительская карьера закончилась 23 года назад. Энергичная и очень азартная ученица Людмилы Ивановны нашла себя на другом поприще: стала педагогом дополнительного образования и возглавила театральную студию «Домовёнок» при Центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Солнечный». Наталья Ланских талантлива во многом: например, она снимает прекрасные фильмы.

И тебе, уважаемый читатель, предлагаю посмотреть фильм о замечательном методисте, заслуженном учителе России Людмиле Ивановне Журавлёвой. Фильм снят и смонтирован Натальей Ланских. Желаю приятного просмотра!