Можно ли делать лазерную коррекцию зрения

Для ориентации человека в окружающем пространстве зрение имеет определяющее значение, поэтому даже незначительные нарушения этой функции серьёзно сказываются на условиях его жизнедеятельности. Исправлять ситуацию с помощью оптических приборов человечество научилось очень давно, а вот применять хирургические методы коррекции для пациентов, которые не могут пользоваться очками по различным причинам, медицина стала относительно недавно. Научные и технические достижения современной офтальмологии позволяют большинству людей с проблемами со зрением навсегда забыть про неудобства с помощью операции лазерной коррекции.

Почему лазеры безопаснее скальпеля

Любое хирургическое вмешательство в свой организм человек воспринимает с опаской и недоверием. Не является исключением и операция по исправлению зрения эксимерным лазером. Больше всего пациенты с плохим зрением боятся ослепнуть после оперативного вмешательства. Конечно, это является абсолютно ошибочным представлением.

В зависимости от характера зрительной патологии (близорукость, дальнозоркость или астигматизм) световые лучи после прохождения через прозрачные среды глаза фокусируются перед сетчаткой, за ней или сразу в нескольких точках, которые могут быть расположены как на сетчатке, так и впереди или кзади от нее. В результате этого человек плохо видит предметы вблизи или вдали.

Самой инновационной и самой эффективной методикой коррекции рефракционной функции глаза является хирургическая операция с применением лазеров. Поскольку все манипуляции выполняются с помощью узконаправленного лазерного луча исключаются серьёзные повреждения тканей, как это обычно происходит при обычной хирургической операции. Это позволяет проводить операцию практически безболезненно и без использования наркоза.

Существует несколько методик, основанных на применении фемтосекундного и эксимерного лазеров. Выбор конкретного метода лазерной коррекции зрения зависит от особенностей зрительной системы конкретного пациента и подбирается врачом-офтальмологом после полной диагностики органов зрения.

Показания к лазерной коррекции зрения

Офтальмологи рекомендуют исправление нарушений рефракции с помощью лазерной операции тем, кто плохо переносит ношение контактных линз и очков, и тем, кто ведет активный образ жизни. Также к этой группе следует отнести людей, которые не могут пользоваться линзами и очками в силу особенностей своих профессиональных обязанностей:

полицейских;

военных;

пожарных;

водолазов;

спортсменов.

Операция может компенсировать наиболее распространенные формы нарушения зрения:

миопия от -1,0 до -15,0 диоптрий;

гиперметропия от +1,0 до 6,0 диоптрий;

астигматизм от ±0,5 до ±5,0 диоптрий.

Толщина роговой оболочки у пациента должна быть больше 500 микрон.

Особенности операций с применением лазерных технологий

Офтальмохирург при проведении операции воздействует узконаправленным лазерным лучом только на поверхностные слои роговицы. Вмешательство подобного рода не может привести к ухудшению зрения. Также исключается вероятность ожоговых повреждений, так как вся операция выполняется на современном программируемом оборудовании и непосредственное воздействие лазера на ткани глазного яблока составляет 15-20 секунд.

Глаз пациента фиксируется в неподвижном положении при помощи особого кольца, а голова — специальной вакуумной подушкой. Весь процесс операции контролируется автоматикой, что даёт возможность исключить человеческий фактор.

При воздействии лазером на орган зрения у пациента иногда возникает небольшой дискомфорт, но сама операция проводится с применением местной анестезии в виде глазных капель и является полностью безболезненной. Всё, что может беспокоить человека в ближайшие несколько часов — это повышенное слезотечение.

При использовании лазера сохраняется целостность структуры и жизнеспособность большинства клеток роговицы, поэтому зрительная функция восстанавливается сразу после коррекции, а вероятность возникновения помутнений оболочки ничтожна.

Лазерная коррекция не требует госпитализации, пациент может отправляться домой прямо в день операции. Полное послеоперационное восстановление проходит в течение месяца. В этот период надо строго следовать всем рекомендациям лечащего врача. Чтобы реабилитация прошла комфортно, не рекомендуются посещать бассейн и баню или сауну. Также следует избегать повышенных нагрузок на зрительную систему — долгой работы за компьютером, длительного чтения книг.

Противопоказания к лазерной коррекции зрения

Существует ряд ограничений для проведения лазерной коррекции зрения. Операции не назначаются пациентам моложе 18 лет, так как процесс формирования зрительной системы у подростков ещё продолжается. Не рекомендуется делать коррекцию и людям старше 45 лет, потому что у большинства в этом возрасте начинает развиваться пресбиопия, возрастная дальнозоркость.

Также среди противопоказаний стоит отметить наличие дистрофических изменений сетчатки, воспалительных и инфекционных процессов в органе зрения, прогрессирующих нарушений рефракции. Если некоторые нарушения зрительной функции можно со временем устранить и всё-таки провести лазерную коррекцию, то однозначно нельзя проводить операцию при атрофии зрительного нерва, катаракте и сахарном диабете.

Офтальмология — динамично развивающаяся медицинская отрасль. Технологии лазерной коррекции зрения постоянно совершенствуются благодаря новым разработкам и изобретениям.

Для достижения максимальной результативности пациентам желательно делать выбор в пользу новейших, усовершенствованных методик и обращаться в клиники, имеющие в своём распоряжении современное высокотехнологичное оборудование.