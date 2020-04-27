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Муниципалитеты Челябинской области начали отключать тепло в домах и соцобъектах

Фото: 
Любовь Юрина
Общество
Сегодня, 15:41

На этой неделе ряд муниципалитетов Челябинской области завершают отопительный сезон 2019/2020 годов.

В Троцке отопление начнут отключать уже в понедельник, 27 апреля. «Помимо отключения отопления в жилищном фонде, подача тепла также будет прекращена в объекты здравоохранения, социально-культурного, административного и бытового назначения», - уточнили в администрации городского округа.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального минстроя, на сегодняшний день сведения о завершении отопительного сезона в своих территориях в минстрой на направили администрации Еманжелинского), Каслинского и Нагайбакского районов Челябинской области. Пер вые два муниципалитета начнут отключать тепло с 29 апреля, третья - с 30 апреля.

«Решение о завершении отопительного сезона принимает администрация муниципалитета, после чего выпускает распоряжение для теплоснабжающих компаний и докладывает информацию в Минстрой», - уточнили в министерстве.

Челябинск планирует начать завершать отопительный сезон в четверг или пятницу - 30 апреля или первого мая.

Завершая текущий отопительный сезон, муниципалитеты сразу же начинают подготовку к новому сезону.

Первый заместитель министра Челябинской области Иван Белавкин рассказал, что 15 апреля прошло заседание штаба по тепло- и энергоснабжению Челябинской области. На нём главам муниципальных образований было рекомендовано принять меры по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к предстоящему отопительному сезону 2020-2021 годов, в том числе за счёт средств областного бюджета, предусмотренных на 2020 год государственными программами региона. «Также реализуются мероприятия по замене и реконструкции неэффективных котельных; проводятся противоаварийные тренировки на объектах коммунальной инфраструктуры; формируются аварийные запасы материально-технических ресурсов», - отметил Белавкин.

 

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