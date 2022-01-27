В Челябинске задержан чиновник из минстроя

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали начальника управления государственного строительного надзора министерства строительства Челябинской области Евгений Ефименко. По предварительной информации, его подозревают в получении взятки.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области факт задержания подтвердили. В минстрое региона сейчас совместно с СКР проводятся следственно-оперативные мероприятия.

В СКР по Челябинской области информацию пообещали предоставить позже.