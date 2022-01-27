СК прокомментировал задержание чиновника минстроя

Начальника управления государственного строительного надзора министерства строительства Челябинской области Евгения Ефименко подозревают в получении взятки. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

По данным следствия, в августе 2021 года подозреваемый получил от предпринимателя взятку в виде услуг имущественного характера за совершение незаконных действий по выдаче заключения о соответствии торгового объекта строительным нормам при наличии существенных нарушений. Об этом сообщили в СКР по Челябинской области.

Преступление выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Расследование уголовного дела продолжается.