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Владимир Мякуш
Александр Мотовилов
Газификация
Догазификация
Юлий Элбакидзе
Законодательное Собрание Челябинской области
Министерство строительства Челябинской области
Общество
22.09.2021 17:29

Депутаты оценили состояние и перспективы газификации в Челябинской области

Депутаты оценили состояние и перспективы газификации в Челябинской области

В настоящее время в Челябинской области порядка 100 тысяч домовладений остаются не подключены к газу. На их газификацию понадобится 17,8 миллиарда рублей. Депутаты Законодательного собрания региона держат под своим контролем вопросы газификации и догазификации.

Состояние и перспективы газификации населенных пунктов Челябинской области обсудили депутаты на комитете по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству в среду, 22 сентября.

Как подчеркнул первый заместитель председателя комитета Александр Мотовилов, вопрос газификации является одним из самых актуальных и находится на постоянном контроле комитета. Эта тема волнует граждан, о проблемах газификации личных хозяйств избиратели говорят на приемах и встречах с депутатами в округах.

Депутатов интересовали ответы на вопросы: выполняются ли плановые показатели по газификации, какие проблемы возникают при их выполнении, как организована работа по догазификации домовладений без участия средств граждан в рамках реализации послания президента Российской Федерации Федеральному собранию, на каком этапе находится работа по разработке генеральной схемы газоснабжения и газификации области, как проводится работа реконструкции существующих и строительству новых газораспределительных станций, а также как обстоят дела с текущим содержанием газовых магистралей.

По словам регионального министра строительства и инфраструктуры Юлия Элбакидзе, средний уровень газификации в области на сегодняшний день составляет 76%.

В 2021 году было заложено в областном бюджета 682,7 миллиона рублей на строительство газопроводов и газовых сетей.

«За счет областных субсидий планировалось построить и ввести к эксплуатацию 61 объект газоснабжения общей протяженностью около 280 километров и предоставить возможность подключения к системе газоснабжения более пяти тысяч домовладений», - уточнил планы на текущий год Юлий Элкабидзе. На сегодня по всем объектам контракты заключены, все мероприятия выполняются. «Каких-либо рисков по невыполнению указанной программы мы не видим», - заверил министр депутатов.

Также министр добавил, что в рамках реализации апрельского послания Президента РФ Федеральному Собранию на территории регионов до 2023 года планируется реализовать мероприятия по ускоренной догазификации населенных пунктов без привлечения средств граждан.

«В послании президента Российской Федерации Владимира Путина в этом году была обозначена важная задача - бесплатная газификация домовладений. Для решения поставленной задачи в области создана рабочая группа, которую возглавляет заместитель губернатора Сергей Шаль. Газовые магистрали будут подведены вплотную к тем населенным пунктам, которые подадут заявку на газификацию. Для людей это будет бесплатно», - отметил Александр Мотовилов.

Согласно распоряжению правительства Российской Федерации, определен единый оператор – ООО «Газпром газификация». В Челябинской области функции единого оператора газификации будет выполнять АО «Газпром газораспределение Челябинск».

В соответствии с распоряжением губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в июле создан региональный штаб по газоснабжению региона (он заседает в еженедельном режиме), в каждом муниципалитете созданы свои штабы. Вся нормативно-правовая база сформирована, все документы утверждены.

«Мы контролируем, как на сегодняшний день исполняется поручение президента и губернатора области. Пока все идет в штатном режиме», - отметил Александр Мотовилов.

В настоящее время газораспределительными организациями проводится работа по корректировке сводного плана-графика и формированию пообъектного плана-графика, с указанием адресов домовладений, где существует потребность в присоединении к сетям газораспределения.

Проведен открытый конкурс на выполнение работ по разработке генеральной схемы газоснабжения и газификации Челябинской области, запланированной к разработке в период 2021-2022 годов, по результатам которого победителем признано АО «Газпром промгаз».

В настоящий момент в регионе не подключено к газу порядка 100 тысяч домовладений. «В результате оперативной инвентаризации состояния газоснабжения домов в газифицированных населенных пунктах, проведенной в текущем году газораспределительными организациями и муниципальными образованиями Челябинской области, негазифицированных домовладений насчитывается 98 тысяч 315 единиц», - сообщил Юлий Элкабидзе. Для выполнения присоединений этого количества домов необходимо изыскать 17,8 миллиарда рублей.

Существует и еще одна проблема. На сегодня 20 тысяч семей, имея техническую возможность подключения своих домов к системе газоснабжения, не используют ее, не устанавливают в домах необходимое оборудование. «Они ссылаются на то, что дровами топить им гораздо выгоднее», - отметил Александр Мотовилов.

Осуществляется сбор заявок от населения. Но пока от жителей поступило только 1,8 тысячи заявок.

Министр также уточнил, что жители не торопятся подключаться также и из-за отсутствия финансов. В основном изъявили желание газифицировать свои дома льготники, кто получает помощь на подключение в размере 60 тысяч рублей.

Принимавший участие в заседании комитета председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш предложил провести разъяснительную работу среди жителей. Особенно среди тех, кто имеет возможность подключения к газовым магистралям, но до сих пор отапливают дома дровами.

«Большое значение имеет работа с населением, - поддержал старшего коллегу Александр Мотовилов. - Многие на сегодняшний день еще не разобрались с данным вопросом и не до конца понимают, как можно реализовать предоставленные им возможности. Сегодня перед депутатами Законодательного собрания, перед главами муниципальных образований, перед органами исполнительной власти стоит большая задача - вести разъяснительную работу, чтобы люди понимали, что газовые магистрали будут подведены к дому бесплатно и что надо сделать».

Сегодня заявку в Газпром на подключение к сетям газоснабжения можно подать в электронном виде, либо непосредственно в офисах компаний, а также в МФЦ. Главам сельских поселений рекомендовано также организовать прием заявок непосредственно в администрации села (не у каждого селянина есть интернет).

Депутаты приняли решение рекомендовать правительству Челябинской области при формировании областного бюджета на 2022 год и последующие годы предусмотреть субсидии местным бюджетам для софинансирования расходов, возникающих при выполнении мероприятий по строительству газопроводов и газовых сетей, в размере не менее одного миллиарда рублей.

«В этом году было выделено 682 миллиона рублей, на следующий – 720 миллионов рублей. Планируем подойти к цифре в один миллиард. Эта та сумма, которую необходимо выделять ежегодно на газификацию домовладений в Челябинской области. Нам бы хотелось, чтобы бюджет 2022 года был сформирован с достаточным количеством денежных средств на реализацию этой задачи», - прокомментировал Александр Мотовилов.

Депутат также обратил внимание на то, что необходимо принять меры по приведению газопроводов, требующих капитального ремонта, в нормативное состояние.

«На это, безусловно, требуются средства и их необходимо предусмотреть в местных бюджетах, а затем организовать работу по надлежащему содержанию семей и своевременному проведению текущих ремонтов всех газопроводов, находящихся на территориях муниципальных образований», - подвел итог заседания комитета Александр Мотовилов.

Автор: Любовь Юрина
Владимир Мякуш
Александр Мотовилов
Газификация
Догазификация
Юлий Элбакидзе
Законодательное Собрание Челябинской области
Министерство строительства Челябинской области
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Строительство тяговой подстанции в центре Челябинска не навредит культурному слою XVIII-XIX веков

21.09.2021 13:22

Челябинские спасатели вытащили собаку из колодца

21.09.2021 13:20

Большой потоп: в Златоусте жильцы многоквартирного дома изрядно промокли в своих квартирах

21.09.2021 13:18

Оперштаб Челябинской области сделал исключение для «Трактора»

21.09.2021 12:35

В Златоусте задержана «гастролерша» из Уфы

21.09.2021 12:34

В Челябинской области число подтвержденных случаев ковида превысило 94 тысячи

21.09.2021 12:33

У губернатора Челябинской области появился 12-й заместитель

21.09.2021 12:02

Светофоры на новом пешеходном переходе по улице Красной в Челябинске замигали желтым

21.09.2021 12:01

Прокуратура не согласна с тем, что Чернобровина выпустили из СИЗО

21.09.2021 11:14

Задержаны южноуральцы, которые нападали на горожан с бейсбольными битами

21.09.2021 11:14

Таганайская фотоловушка «поймала» лесного великана

21.09.2021 11:03

Жителей Челябинской области переселяют из аварийного жилищного фонда с опережением

21.09.2021 10:38

Полицейские Коркино ищут водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся

21.09.2021 10:36

В Курчатовском районе Челябинска начался отопительный сезон

21.09.2021 10:30

Ватерполистки «Уралочки» по-модному поздравили Челябинск с юбилеем

21.09.2021 10:03

ММК представит свои возможности по выпуску судостроительной стали на «Неве-2021»

21.09.2021 09:53

Кредитный портфель Челиндбанка превысил 32,5 млрд рублей в I полугодии 2021 года

21.09.2021 01:01

Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

20.09.2021 20:44

Победители суперкубка фестиваля «Метрошка» полетят в гости к легендарному «Зениту»

20.09.2021 19:09

Анонсы событий и мероприятий на 21 сентября

20.09.2021 17:21

Златоустовский «Омнибус» открыл новый сезон уроком в стиле рэп

20.09.2021 17:19

Спасатели Златоуста спасли бывшего моряка

20.09.2021 17:17

Виктора Чернобровина выпустили из СИЗО

20.09.2021 16:24

Во вторник в Челябинской области холодно и без осадков

20.09.2021 16:22

Избирком Челябинской области огласил итоги выборов: в лидерах – «ЕР», удивила «СР»

20.09.2021 16:09

В Челябинске аварийные дома продолжают сносить, жильцов – расселять

20.09.2021 15:31

Утвержден график выходных и праздничных дней в 2022 году

20.09.2021 15:11

Абонентам МегаФона теперь доступны четыре самых популярных сервиса сразу, и по выгодной цене

20.09.2021 15:05

Шамне объяснил причину непорядка на тротуарах улицы Труда в центре Челябинскя

20.09.2021 14:23

В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыто 428 классов, по ковиду – 12

20.09.2021 14:11

В Челябинске совершенствуют переход от набережной за «Мегаполисом» к Саду камней

20.09.2021 14:03

Котова поблагодарила полицейских Челябинска за охрану избирательных участков

20.09.2021 13:59

В Челябинске завершают ремонт 15-го трамвайного переезда, на очереди – перекресток Труда и Кирова

20.09.2021 13:53

Челябинские власти активно готовят новые экологичные автобусы к выходу на линию

20.09.2021 13:51

В Каслях после вмешательства прокуратуры появился резервный источник теплоснабжения

20.09.2021 13:43

Ленинский район останется без воды

20.09.2021 13:42

Троицкая ГРЭС ПАО «ОГК-2» начинает отопительный сезон

20.09.2021 13:40

В Челябинске под началом Максима Куляшова разрабатывают маршруты для участников форума ШОС

20.09.2021 13:20

Южноуральцы жалуются на отсутствие тепла в домах

20.09.2021 13:19

В Челябинске у подрядчиков снова возникли проблемы с заменой погибших деревьев

20.09.2021 13:01

В Магнитогорске бухгалтер и сотрудники отдела продаж похитили у клиентов автосалона пять миллионов рублей

20.09.2021 12:49

В Златоусте байкеры взялись за воспитание юных лихачей

20.09.2021 12:39

Аркаим вслед за «Ясной Поляной» покажет старинные раритетные зеркала

20.09.2021 12:03

Кураторы колледжей и техникумов Челябинской области начнут получать доплаты в конце сентября

20.09.2021 12:02

В Челябинске стартует уникальный фестиваль «Джаз на большом органе»