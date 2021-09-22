Депутаты оценили состояние и перспективы газификации в Челябинской области

В настоящее время в Челябинской области порядка 100 тысяч домовладений остаются не подключены к газу. На их газификацию понадобится 17,8 миллиарда рублей. Депутаты Законодательного собрания региона держат под своим контролем вопросы газификации и догазификации.

Состояние и перспективы газификации населенных пунктов Челябинской области обсудили депутаты на комитете по строительной политике и жилищно-коммунальному хозяйству в среду, 22 сентября.

Как подчеркнул первый заместитель председателя комитета Александр Мотовилов, вопрос газификации является одним из самых актуальных и находится на постоянном контроле комитета. Эта тема волнует граждан, о проблемах газификации личных хозяйств избиратели говорят на приемах и встречах с депутатами в округах.

Депутатов интересовали ответы на вопросы: выполняются ли плановые показатели по газификации, какие проблемы возникают при их выполнении, как организована работа по догазификации домовладений без участия средств граждан в рамках реализации послания президента Российской Федерации Федеральному собранию, на каком этапе находится работа по разработке генеральной схемы газоснабжения и газификации области, как проводится работа реконструкции существующих и строительству новых газораспределительных станций, а также как обстоят дела с текущим содержанием газовых магистралей.

По словам регионального министра строительства и инфраструктуры Юлия Элбакидзе, средний уровень газификации в области на сегодняшний день составляет 76%.

В 2021 году было заложено в областном бюджета 682,7 миллиона рублей на строительство газопроводов и газовых сетей.

«За счет областных субсидий планировалось построить и ввести к эксплуатацию 61 объект газоснабжения общей протяженностью около 280 километров и предоставить возможность подключения к системе газоснабжения более пяти тысяч домовладений», - уточнил планы на текущий год Юлий Элкабидзе. На сегодня по всем объектам контракты заключены, все мероприятия выполняются. «Каких-либо рисков по невыполнению указанной программы мы не видим», - заверил министр депутатов.

Также министр добавил, что в рамках реализации апрельского послания Президента РФ Федеральному Собранию на территории регионов до 2023 года планируется реализовать мероприятия по ускоренной догазификации населенных пунктов без привлечения средств граждан.

«В послании президента Российской Федерации Владимира Путина в этом году была обозначена важная задача - бесплатная газификация домовладений. Для решения поставленной задачи в области создана рабочая группа, которую возглавляет заместитель губернатора Сергей Шаль. Газовые магистрали будут подведены вплотную к тем населенным пунктам, которые подадут заявку на газификацию. Для людей это будет бесплатно», - отметил Александр Мотовилов.

Согласно распоряжению правительства Российской Федерации, определен единый оператор – ООО «Газпром газификация». В Челябинской области функции единого оператора газификации будет выполнять АО «Газпром газораспределение Челябинск».

В соответствии с распоряжением губернатора Челябинской области Алексея Текслера, в июле создан региональный штаб по газоснабжению региона (он заседает в еженедельном режиме), в каждом муниципалитете созданы свои штабы. Вся нормативно-правовая база сформирована, все документы утверждены.

«Мы контролируем, как на сегодняшний день исполняется поручение президента и губернатора области. Пока все идет в штатном режиме», - отметил Александр Мотовилов.

В настоящее время газораспределительными организациями проводится работа по корректировке сводного плана-графика и формированию пообъектного плана-графика, с указанием адресов домовладений, где существует потребность в присоединении к сетям газораспределения.

Проведен открытый конкурс на выполнение работ по разработке генеральной схемы газоснабжения и газификации Челябинской области, запланированной к разработке в период 2021-2022 годов, по результатам которого победителем признано АО «Газпром промгаз».

В настоящий момент в регионе не подключено к газу порядка 100 тысяч домовладений. «В результате оперативной инвентаризации состояния газоснабжения домов в газифицированных населенных пунктах, проведенной в текущем году газораспределительными организациями и муниципальными образованиями Челябинской области, негазифицированных домовладений насчитывается 98 тысяч 315 единиц», - сообщил Юлий Элкабидзе. Для выполнения присоединений этого количества домов необходимо изыскать 17,8 миллиарда рублей.

Существует и еще одна проблема. На сегодня 20 тысяч семей, имея техническую возможность подключения своих домов к системе газоснабжения, не используют ее, не устанавливают в домах необходимое оборудование. «Они ссылаются на то, что дровами топить им гораздо выгоднее», - отметил Александр Мотовилов.

Осуществляется сбор заявок от населения. Но пока от жителей поступило только 1,8 тысячи заявок.

Министр также уточнил, что жители не торопятся подключаться также и из-за отсутствия финансов. В основном изъявили желание газифицировать свои дома льготники, кто получает помощь на подключение в размере 60 тысяч рублей.

Принимавший участие в заседании комитета председатель Законодательного Собрания Владимир Мякуш предложил провести разъяснительную работу среди жителей. Особенно среди тех, кто имеет возможность подключения к газовым магистралям, но до сих пор отапливают дома дровами.

«Большое значение имеет работа с населением, - поддержал старшего коллегу Александр Мотовилов. - Многие на сегодняшний день еще не разобрались с данным вопросом и не до конца понимают, как можно реализовать предоставленные им возможности. Сегодня перед депутатами Законодательного собрания, перед главами муниципальных образований, перед органами исполнительной власти стоит большая задача - вести разъяснительную работу, чтобы люди понимали, что газовые магистрали будут подведены к дому бесплатно и что надо сделать».

Сегодня заявку в Газпром на подключение к сетям газоснабжения можно подать в электронном виде, либо непосредственно в офисах компаний, а также в МФЦ. Главам сельских поселений рекомендовано также организовать прием заявок непосредственно в администрации села (не у каждого селянина есть интернет).

Депутаты приняли решение рекомендовать правительству Челябинской области при формировании областного бюджета на 2022 год и последующие годы предусмотреть субсидии местным бюджетам для софинансирования расходов, возникающих при выполнении мероприятий по строительству газопроводов и газовых сетей, в размере не менее одного миллиарда рублей.

«В этом году было выделено 682 миллиона рублей, на следующий – 720 миллионов рублей. Планируем подойти к цифре в один миллиард. Эта та сумма, которую необходимо выделять ежегодно на газификацию домовладений в Челябинской области. Нам бы хотелось, чтобы бюджет 2022 года был сформирован с достаточным количеством денежных средств на реализацию этой задачи», - прокомментировал Александр Мотовилов.

Депутат также обратил внимание на то, что необходимо принять меры по приведению газопроводов, требующих капитального ремонта, в нормативное состояние.

«На это, безусловно, требуются средства и их необходимо предусмотреть в местных бюджетах, а затем организовать работу по надлежащему содержанию семей и своевременному проведению текущих ремонтов всех газопроводов, находящихся на территориях муниципальных образований», - подвел итог заседания комитета Александр Мотовилов.