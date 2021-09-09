Муниципалитеты Челябинской области начинают подачу тепла, но не всем это нравится

Муниципальные образования Челябинской области должны до 15 сентября завершить проверки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду. Главы некоторых муниципалитетов уже подписали постановления о начале отопительного сезона. А в социальных сетях идут споры, пора давать тепло в дома или еще очень рано.

«Подготовка к отопительному периоду 2021-2022 годов в Челябинской области идет с опережением по сравнению с прошлым годом, - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры области. - На первое сентября 2021 года готовность муниципалитетов составила около 95,5% (в прошлом году на аналогичный период — 95%)».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов до 15 сентября 2021 года завершить проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, а также оформить акты проверок и паспорта готовности, и представить их в Уральское управление Ростехнадзора. Соответствующее распоряжение подписано главой региона.

До 15 ноября Ростехнадзор должен провести проверки готовности муниципалитетов, по результатам которых будут выдаваться паспорта готовности муниципальных образований.

Напомним, Каслинский район первым в области заявил о начале отопительного сезона. Тепло в учреждения соцсферы стали подавать с седьмого сентября.

На территории Кыштымского городского округа отопительный сезон в учреждениях социальной сферы также начат с седьмого сентября. Соответствующее постановление подписала глава Людмила Шеболаева.

«Кроме городской больницы, школ, детских садов и учреждений дополнительного образования в ближайшие дни батареи прогреются также в Центре помощи детям "Горизонт", учреждениях культуры и в здании физкультурно-спортивного комплекса.», - сообщается на официальной странице мэрии.

Жители в соцсетях пишут, что давно пора было подать тепло в садики. Там холодно, дети болеют. «Детей из садика забираешь с ледяными руками и зелёными соплями», - рассказывает Андрей Коль. Но есть и пользователи, которые удивляются раннему началу отопительного сезона.

В администрации напоминают, в 2020 году отопительный сезон в детских садах, больнице и школах Кыштыма начался на неделю позднее – 14 сентября, в жилом фонде - в поселках и ряде микрорайонов города – 18 сентября, а с 21 сентября основной жилой фонд.

На территории Верхнеуфалейского городского округа отопительный сезон 2021-2022 годов начнется с 13 сентября. Решение о более раннем начале сезона в 2021 году принято в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, уточнили в мэрии.

Отопительный сезон в Миассе начнется с первого октября. Глава округа Григорий Тонких подписал соответствующее постановление. При этом руководители учреждений соцсферы могут направлять заявки на подачу тепла и раньше указанного срока. При этом часть жителей возмущается, почему так поздно начнут подавать тепло в дома. В квартирах уже холодно и дети начнут болеть. Другие считают, что нечего раньше срока открывать сезон (чем раньше начнут, тем больше заплатишь). Скоро на улице потеплеет и тогда придется страдать от духоты в квартирах, приводят еще один аргумент противники раннего подключения.

«Все муниципальные образования должны получить паспорта готовности и своевременно начать отопительный период и его стабильное прохождение», - подчеркнули в минстрое. - Для своевременной начала отопительного периода и решения вопросов ежегодно муниципальным образованиям Челябинской области оказывается финансовая помощь в рамках областных целевых программ.