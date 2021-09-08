08.09.2021
Курчатовцы приглашают на мегаспортивный праздник
08.09.2021
В Челябинске будет создан ПЦР-центр
08.09.2021
Каслинский район первым в Челябинской области открыл отопительный сезон
07.09.2021
Анонсы событий и мероприятий на восьмое сентября
07.09.2021
Чебаркулец превратил яму своего гаража в наркотиновую плантацию
07.09.2021
Оштрафован житель поселка Роза, который отправил на сайт «Бессмертного полка» фото Гитлера
Каслинский район первым в Челябинской области открыл отопительный сезон
В Челябинске закончен проект будущего благоустройства улицы Свободы
07.09.2021
«Неизведанный Зюраткуль» признан «Дивом России»
07.09.2021
ММК потратит 2,7 миллиарда рублей на экопроект в сталеплавильном производстве
06.09.2021
Ослепительный блеск и изысканная гравировка: Исторический музей Южного Урала приглашает к знакомству с шедеврами оружейных мастеров Златоуста
03.09.2021
В Челябинской области не планируют ограничивать продажу алкоголя в местах общепита
02.09.2021