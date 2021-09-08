Каслинский район первым в Челябинской области открыл отопительный сезон

Каслинский район первым в Челябинской области начинает отопительный сезон.

Соответствующее распоряжение о начале отопительного сезона 2021-2022 годов в учреждениях социальной сферы подписал глава района Игорь Колышев. Документ размещен на сайте и на странице мэрии в соцсетях.

Главам городских и сельских поселений, руководителям организаций всех форм собственности в районе рекомендовано включить отопление в школах, интернате, детсадах, детских школах искусств с седьмого сентября 2021 года.

«Отпуск тепла на объекты социальной сферы Каслинского района осуществлять только при наличии у вышеуказанных организаций актов готовности к работе в осенне-зимний период 2021/2022 годов», - говорится в распоряжении.