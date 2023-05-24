Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха

Все девять муниципальных пляжей Челябинска - на Первом озере, Смолино и Шершнях – оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха горожан.

На берегах водоемов обустроили деревянные настилы, скамейки, теневые навесы и грибки, кабинки для переодевания, волейбольные площадки, биотуалеты, урны и баки для мусора.

«На спасательных постах предусмотрены помещения для оказания доврачебной помощи отдыхающим, приобретены необходимые медикаменты. Зоны для купания размечены, дно водоемов в местах купаний обследовано и очищено водолазами. На территории проведена акарицидная обработка и подсыпан новый песок. Пляжи находятся под круглосуточной охраной и видеонаблюдением», - сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.

На всех пляжах ежедневно, с девяти утра до девяти вечера, дежурят матросы-спасатели сезонного отряда поисково-спасательной службы наводных объекта города. Все они прошли обучение и практическую подготовку.

На время купального сезона муниципальная служба примет на работу 174 матроса-спасателя для дежурства на 13-ти пляжах Челябинска. На шести пляжах будут дежурить матросы-спасатели, нанятые владельцами объектов летнего отдыха.

Напомним, на озере Смолино работает три муниципальных пляжа: «Новороссийский» (улица Новороссийская, рядом с домом №79); «Смолинский» (переулок Дачный, 2А/2); «Спортивный» (улица Магнитогорская).

На озере Первом это также три пляжа: «Первоозёрный» (переулок Мамина, 1-А), «Чуриловский» (Чурилово, улица Черничная), «Чайка» (Бродокалмакский тракт).

На Шершневском водохранилище отдохнуть можно на следующих муниципальных пляжах: «Шершнёвский» (улица Шершнёвский бор, 6/1), «Белый парус» (улица Центральная, 3в/1), «Городской» на улице Худякова (здесь можно только загорать, но не купаться).

В общей сложности в этом летнем сезоне в Челябинске будет работать 19 пляжей. Кроме вышеназванных муниципальных, это следующие места отдыха:

Озеро Смолино:

• Пляж «Солнечный берег», в районе дома №70\1 по улице Хуторной.

• Пляж «Хуторная 84» в районе дома №84 по улице Хуторной (отдых без купания).

• Пляж ГК «Березка», улица Чапаева, 118.

• Пляж ГК «Смолино парк», улица Чапаева, 114.

• Пляж «Tanzania Relax Beach», улица Чапаева, 96-Б.

• Пляж ГБУЗ «Челябинский областной центр реабилитации», улица Чапаева, 122.

Шершневское водохранилище:

• Пляж «Каспийский берег», улица Центральная, 3в/1 (отдых без купания).

• Пляж Центра активного отдыха «Русские забавы», 1-й километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища (отдых без купания).

• Пляж «Ясень», в районе дома №11/1 по переулку Большому.

Озеро Первое:

• Пляж «Восточный берег», рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова – улицы Хохрякова.