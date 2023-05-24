Муниципальные пляжи Челябинска оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха

Все девять муниципальных пляжей Челябинска - на Первом озере, Смолино и Шершнях – оснастили всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха горожан.
На берегах водоемов обустроили деревянные настилы, скамейки, теневые навесы и грибки, кабинки для переодевания, волейбольные площадки, биотуалеты, урны и баки для мусора.
«На спасательных постах предусмотрены помещения для оказания доврачебной помощи отдыхающим, приобретены необходимые медикаменты. Зоны для купания размечены, дно водоемов в местах купаний обследовано и очищено водолазами. На территории проведена акарицидная обработка и подсыпан новый песок. Пляжи находятся под круглосуточной охраной и видеонаблюдением», - сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.
На всех пляжах ежедневно, с девяти утра до девяти вечера, дежурят матросы-спасатели сезонного отряда поисково-спасательной службы наводных объекта города. Все они прошли обучение и практическую подготовку.
На время купального сезона муниципальная служба примет на работу 174 матроса-спасателя для дежурства на 13-ти пляжах Челябинска. На шести пляжах будут дежурить матросы-спасатели, нанятые владельцами объектов летнего отдыха.
Напомним, на озере Смолино работает три муниципальных пляжа: «Новороссийский» (улица Новороссийская, рядом с домом №79); «Смолинский» (переулок Дачный, 2А/2); «Спортивный» (улица Магнитогорская).
На озере Первом это также три пляжа: «Первоозёрный» (переулок Мамина, 1-А), «Чуриловский» (Чурилово, улица Черничная), «Чайка» (Бродокалмакский тракт).
На Шершневском водохранилище отдохнуть можно на следующих муниципальных пляжах: «Шершнёвский» (улица Шершнёвский бор, 6/1), «Белый парус» (улица Центральная, 3в/1), «Городской» на улице Худякова (здесь можно только загорать, но не купаться).
В общей сложности в этом летнем сезоне в Челябинске будет работать 19 пляжей. Кроме вышеназванных муниципальных, это следующие места отдыха:
Озеро Смолино:
• Пляж «Солнечный берег», в районе дома №70\1 по улице Хуторной.
• Пляж «Хуторная 84» в районе дома №84 по улице Хуторной (отдых без купания).
• Пляж ГК «Березка», улица Чапаева, 118.
• Пляж ГК «Смолино парк», улица Чапаева, 114.
• Пляж «Tanzania Relax Beach», улица Чапаева, 96-Б.
• Пляж ГБУЗ «Челябинский областной центр реабилитации», улица Чапаева, 122.
Шершневское водохранилище:
• Пляж «Каспийский берег», улица Центральная, 3в/1 (отдых без купания).
• Пляж Центра активного отдыха «Русские забавы», 1-й километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища (отдых без купания).
• Пляж «Ясень», в районе дома №11/1 по переулку Большому.
Озеро Первое:
• Пляж «Восточный берег», рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении проспекта Давыдова – улицы Хохрякова.