Музей Победы рассказал историю героического защитника Сталинграда из Челябинской области

К 80-летию победы советских войск в Сталинградской битве, которую Россия отмечает сегодня, второго февраля, Музей Победы собрал истории героев сражения.

Во всенародном историческом проекте «Лица Победы» создан раздел, объединивший девять тысяч биографий участников Сталинградской битвы и жителей осажденного города.

«Особенность проекта «Лица Победы» в том, что он объединил в единый архив истории, которые хранят семьи, и сделал их общедоступными. Неравнодушные граждане размещают фотографии и биографии своих предков: военачальников и фронтовиков Великой Отечественной, тружеников тыла, жителей оккупированных территорий», - рассказали в Музее Победы.

Так, например, проект хранит историю защитника Сталинграда младшего сержанта Закира Низамутдинова, уроженца Троицка Челябинской области. Будучи телефонистом, при атаке вражеских танков в августе 1942 года он точно передавал данные об их действиях, несмотря на то, что по наблюдательному пункту велся обстрел. Армия вермахта почти сомкнула кольцо, но Закир Низамутдинов не прекращал передавать данные о действиях противника, и это помешало немецкому окружению. Только когда враг подошел на 100-150 метров к нему, он взял с собой аппарат и катушку и под сильным автоматным огнем полз на животе и сматывал линию связи. За боевой подвиг Закир Низамутдинов был награжден медалью «За отвагу».

Насмерть стоял под Сталинградом младший лейтенант Василий Боцман, уроженец Алтайского края. Взвод под его командованием уничтожил 18 огневых точек противника. Он вел разведку и лично подавил две минометные точки, танковый пулемет и группу автоматчиков противника. За этот подвиг Василий был награжден медалью «За боевые заслуги», а затем - посмертно - орденом Красной Звезды.

СПРАВКА

«Лица Победы» – проект Музея Победы, призванный увековечить память обо всем военном поколении. База данных постоянно пополняется новыми персоналиями. Всего «Лица Победы» сейчас насчитывают более 800 тысяч семейных историй: биографий фронтовиков и тружеников тыла.