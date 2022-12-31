Мы провожаем исторический год: жителей Челябинской области поздравляют первые лица

Владимир Якушев: Уходящий год изменил наше восприятие привычных вещей

«Уважаемые жители Уральского федерального округа! Дорогие друзья! Наступает новый 2023 год. Для каждого из нас это волнительный миг. Мы подводим итоги и строим планы. Говорим добрые слова своим близким и вместе мечтаем о будущем. Уходящий год изменил наше восприятие привычных вещей. Побудил искать нестандартные решения. Испытывая на прочность, объединил нас, сделал сильными и сплоченными. Научил правильно использовать наши силы и возможности. Решать сложные задачи. И, несмотря ни на что, двигаться вперед — к намеченным целям. Минувший год напомнил нам о главных в жизни вещах. О чести и совести. О долге и ответственности. Любви и верности своей стране. Все это мы смогли проявить в полной мере, а значит, удача и успех всегда будут на нашей стороне. Дорогие земляки! Пусть 2023 год приумножит все хорошее. Исполнит самые смелые планы и подарит как можно больше позитивных эмоций. Пусть счастье и любовь придут в каждый дом, в каждую семью! Здоровья и благополучия вам и вашим близким! С новым годом, друзья!»

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе

Владимир Якушев

Алексей Текслер: новых сил, счастья, мира и добра

«Дорогие земляки! Поздравляю вас с Новым 2023 годом! От всей души желаю вам здоровья, новых сил, счастья, мира и добра. Именно это нам сейчас особенно важно и необходимо. Прошедший год не был легким. Наша страна столкнулась с серьезными экономическими санкциями, была вынуждена силой отстаивать свои национальные интересы, защищать мирных людей на наших исторических территориях. Впервые за долгое время многие наши земляки встречают Новый год на боевых позициях, вдали от своих родных. Все наши мысли и чувства сейчас связаны с нашими защитниками. Я уверен, что в этом году под бой курантов жители области, все как один, загадают главное желание – чтобы наши ребята как можно скорее вернулись домой с победой, живыми и невредимыми. Всем южноуральцам я желаю успехов и новых достижений. Мы достойно справляемся со всеми сложностями. Вместе, общими усилиями, делаем нашу область лучше и сильнее. Растим достойное молодое поколение, укрепляем экономику, развиваем социальную сферу, благоустраиваем города и поселки. Спасибо вам всем, уважаемые друзья, за ваш труд и любовь к малой родине. Еще раз поздравляю вас с праздником, с Новым годом! Пусть он будет счастливым для всех нас!»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер

Александр Лазарев: Мы провожаем по-настоящему исторический год

«Дорогие южноуральцы! Приближается Новый год – один из самых добрых и долгожданных праздников. Он приходит в каждый дом вместе с нарядной елкой, дарит хорошее настроение, радость встреч с близкими и друзьями. 2022-й год уходит в прошлое. Он стал по-настоящему историческим для нашей страны. Россия отстаивает право на свободное, суверенное развитие и испытывает колоссальное давление извне. Но мы выстояли и выстоим благодаря ценностям, которые служат нам опорой, благодаря нашей сплоченности и единству. Со словами поддержки хочу обратиться к нашим парням, которые сейчас вдали от родного дома выполняют воинский долг. Защитники Отчизны! Каждый из вас – герой! Помните, здесь вас любят и ждут. Дорогие земляки! В новогоднюю ночь мы все загадываем желания, ждем удачи и волшебства. Но точно знаем, что добиться результата можно только собственным трудом. Это основа уральского характера! Каждый на своем месте создавал условия для того, чтобы наша жизнь становилась лучше, чтобы родной край успешно развивался. И я благодарю вас за все, чего мы добились вместе. Хочу сказать спасибо каждому жителю Южного Урала за терпение, выдержку, самоотдачу и готовность помогать ближнему. Давайте пожелаем друг другу крепкого здоровья, исполнения желаний, любви и согласия в семьях. И пусть новый год принесет России и Южному Уралу только добрые и хорошие перемены. С праздником вас! С Новым годом!»

Александр Лазарев,

председатель Законодательного Собрания

Михаил Скоков: Пусть эти праздничные дни будут наполнены только радостными событиями и эмоциями

«Дорогие южноуральцы, в нашей стране Новый год был и всегда останется самым любимым и светлым праздником, который объединяет семьи, родных и друзей, всех нас. Мы все хотим, чтобы близкие нам люди всегда были здоровы, чтобы в семьях был уют и царило согласие, дети были послушными и хорошо учились, желания сбывались, а идеи воплощались. Пусть эти праздничные дни будут наполнены только радостными событиями и эмоциями. Встречая Новый год, помните, что только от общих созидательных усилий зависит, как пройдет праздник. Соблюдение закона, безопасное поведение и взаимное уважение друг к другу – это те составляющие, которые позволят избежать неприятных ситуаций и помогут сделать праздник радостным, оставив только приятные воспоминания. Круглосуточно находясь на страже порядка, полицейские готовы незамедлительно реагировать на все обращения граждан, оказывать помощь, обеспечивать защиту и безопасность. Главное – сохранять веру в собственные силы, быть крепкими духом и настойчивыми. Я искренне хочу пожелать вам, чтобы все загаданное доброе под бой курантов обязательно сбылось».

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков

Сергей Бердников: Такие качества, как единение, сплоченность, взаимопомощь, присущие русским людям, очень важны сейчас

“Уходящий год научил нас быть стойкими и ответственными в принятии важных решений. Мы приложили все усилия, чтобы в полном объеме реализовать те задачи, которые поставили себе в начале года. И рад признать, что у нас все получилось! Сегодня наша страна переживает непростое время. Но вместе с тем каждый из нас видит, что именно в такие моменты проявляются лучшие и самые сильные качества нашего народа. Сейчас, когда идет специальная военная операция, мы еще больше гордимся мужеством наших солдат, офицеров, наших бойцов, которые защищают суверенитет и интересы России, и ждем их домой. В сложившейся ситуации мы должны выполнить все цели и задачи, которые ставит перед нами Президент, и поддержать наши вооруженные силы, окружить вниманием семьи мобилизованных. Такие качества, как единение, сплоченность, взаимопомощь, присущие русским людям, очень важны сейчас. Пусть новый год станет отличным стартом для начинающих и откроет новые возможности для всех преданных своему делу. Магнитогорск с каждым годом становится все более современным и комфортным для жизни. И это большая заслуга горожан, которые вносят огромный вклад в развитие города. Выражаю вам искреннюю благодарность и уверен, что вместе мы сможем достичь еще больших высот. Пусть в этот семейный праздник будет как можно больше поводов для радости, приятных и судьбоносных встреч, вдохновения на добрые дела. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, гармонии и поддержки близких людей. Пусть сбудутся все ваши заветные мечты!”

Глава Магнитогорска Сергей Бердников

Григорий Тонких: «Желаю здоровья вам и вашим близким»

«Уважаемые жители Миасского городского округа! В грядущие выходные дни вся страна готовится отмечать главный праздник – Новый год. Пусть 2023 год подарит вам воплощение задуманных проектов и укрепит веру в будущее. Пусть успех сопутствует во всех ваших начинаниях. Желаю здоровья вам и вашим близким, счастья и благополучия! С наступающим Новым годом, Миасс!»

Глава Миасского городского округа Григорий Тонких