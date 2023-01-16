Новогодняя кампания «Омнибуса» - это 58 спектаклей и Рождественские ёлки

В драматическом театре «Омнибус» (Златоуст, Челябинская область) завершилась новогодняя кампания. Традиционная масштабная акция, к которой творческий коллектив всегда готовится задолго до наступления зимы, включала в себя 58 спектаклей, которые посмотрели более 21 тысячи зрителей. Об этом корреспонденту ИА «Урал-пресс-информ» сообщила заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова.

Два сказочных спектакля стали настоящим праздничным подарком не только для детворы Златоуста, но также Миасса и Усть-Катава, где «Омнибус» провёл губернаторские Рождественские ёлки. Первая прошла в самом «Омнибусе». Здесь огромную радость детям и взрослым доставила музыкальная увлекательная сказка «Волшебный бал Золушки» (инсценировка Бориса Горбачевского по сказке Е. Шварца). Спектакль останется в репертуаре театра и пополнит афишу программы «Приглашение в мир сказки».

Рождественская ёлка в Златоусте начиналась с волшебного нарядного фойе театра, в котором уютно расположился рождественский вертеп. Перед спектаклем ребята посмотрели мультфильм, посвященный Рождеству Христову, и прослушали по видеозаписи поздравление губернатора Челябинской области Алексея Текслера. На этом празднике состоялось и награждение двух победительниц литературного конкурса «Рождественская сказка». Анну Гришину и Елизавету Зайцеву поздравили глава Златоуста Максим Пекарский и архимандрит Иннокентий. После такого торжественного вступления ребятишек ждали игры с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными героями, а затем - приглашение на «Волшебный бал Золушки».

А в Миассе и Усть-Катаве детям была показана веселая музыкальная новогодняя сказка «Счастливый новогодний билет». Обе сказки поставил главный режиссёр театра Борис Горбачевский вместе с художником

Лилией Файзулиной, композитором Александром Романовым и хореографом Викторией Пестовой.