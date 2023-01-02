Новогодние каникулы вместе с челябинской Публичкой

Публичная библиотека подготовила творческую программу на новогодние праздники для всех возрастов. С четвертое по шестое января южноуральцы смогут посетить выступление кукольного театра, сыграть в настольные игры, очутиться в Хогвартсе и многое другое.

Праздничная программа начнется четвертого января – в 12 часов в отделе литературы по искусству начнется презентация книг Российского союза писателей и встреча с членом Российского союза писателей, членом Евразийской Творческой Гильдии (Лондон) и членом Союза деятелей культуры и искусства Полиной Лахтиной. На встрече будут представлены сборники «Поэты года», «Антология русской поэзии», «Наследие» и «Русь моя: произведения номинантов литературной премии Сергея Есенина».

Если вы хотите оказаться в мире магии и волшебства! В новогодние праздники у вас есть возможность очутиться в деревушке Хогсмид, вспомнить магические заклинания и узнать, на какой факультет вас бы распределила Волшебная шляпа. Центр межкультурных коммуникаций приглашает на квест по миру поттерианы о персонажах, событиях и историях фантастического мира Джоан Роулинг в новогоднем сеттинге. Игры пройдут четвертого, пятого и шестого января, с 14 до 16 часов.

Четвертого января в 14 часов 30 минут в отделе литературы по искусству начнется музыкальная гостиная для любителей гитарной музыки. Гости музыкальной встречи услышат знакомые мелодии в исполнении гитаристов разных возрастов под руководством педагога Вячеслава Штыхвана. В программе прозвучат популярные произведения Мауро Джулиани, Матео Каркасси, Владимира Максименко, Пола Маккартни и многих других авторов.

Знаете ли вы, сколько раз казахи отмечают Новый год? А сколько в русском языке слов, означающих снежные явления? И что такое «Керла шо» по-чеченски? Проверить свои знания вы сможете на квизе, посвященном новогодним традициям разных народов. Берите друзей, собирайте команду, регистрируйтесь в группе Центра межкультурных коммуникаций «ВКонтакте» и приходите четвертого января в 16 часов 30 минут динамично провести свой выходной.

Пятого января самых маленьких приглашают на кукольное представление: Петрушка и его друзья порадуют юных зрителей своими шутками и приключениями. Занавес откроется в 12 часов на третьем этаже.

В 14 часов в отделе литературы по искусству начнется мастер-класс по рисованию «Новогодний пейзаж». Ведущая встречи – художница Ксения Тропина – научит секретным приемам рисования зимнего неба и искрящегося снега. Участники встречи также познакомятся с новогодними пейзажами известных мастеров живописи и смогут обсудить свои работы.

Шестого января в 15 часов в клубе «Моя игра» начнется вечер настольных игр! Можно будет сыграть в «Крокодила», Activity, «Имаджинариум» и другие настолки. А еще – поделиться впечатлениями от новогодних праздников. Не забудь записаться на игру в группе «ВКонтакте» или по номеру телефона: +7-906-863-53-85.

Отдел краеведения приглашает провести праздничные дни познавательно – с четвертого по шестое января в читальном зале № 8 (второй этаж) будет проходить книжная выставка «Новый год на Южном Урале: история и культура празднования» (в экспозиции представлены макеты новогодних и рождественских открыток разных лет, которые сохранились в фонде ОГАЧО, а также книги и журналы из фонда библиотеки), новогодняя викторина и кроссворд «Праздник к нам приходит!», а также игра-пазл «Когда зажигаются елки». Также 6 января с 10:00 до 18:00 в зале отдела краеведения вас будет ждать кинотеатр «Новогодний экспресс» и просмотр новогодних мультфильмов.

Подробный список мероприятий на сайте библиотеки и в группе «ВКонтакте».