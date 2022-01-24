На Алом поле Челябинска торжественно открыли памятник императору Александру Второму

В Челябинске сегодня, 24-го января, торжественно открыли памятник императору Александру Второму. Монумент появился на Алом поле вблизи храма святого благоверного князя Александра Невского – святого покровителя государя (жители старого Челябинска приняли решение построить этот храм после того, как получили известие об убийстве царя-реформатора).

На открытии памятника выступил митрополит Челябинский и Миасский Алексий, отметивший, что народ очень любил своего государя. Освободителем Александра Второго называли неслучайно: именно он отменил крепостное право.

«Сама жизнь императора была очень достойна. А его кончина - блаженна. Мы помним, что на него совершалось много покушений. И во время последнего покушения, когда в него бросили бомбу, он мог спастись. Но Александр Второй стал помогать раненым людям. И тогда его настигла вторая бомба - в результате государь скончался. Мы все разные. Придерживаемся разных взглядов, разных убеждений. Но нам дорога наша история. Нам дорога наша Россия. И сегодня мы восстанавливаем нашу историческую память», – сказал владыка Алексий.

С открытием памятника собравшихся поздравил заместитель губернатора Челябинской области Анатолий Векшин.

«Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость, реализуем волю наших предков», – отметил он.

Отметим, челябинский памятник был изготовлен и установлен при поддержке известного предпринимателя, мецената, учредителя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

«Манифест о воле, который был издан в 1861 году, после чего вековая несправедливость была устранена и крестьяне тоже стали полноправными гражданами, подданными Российской империи, Александр Второй встретил со словами: «Это самый счастливый день в моей жизни». Мы возвращаем ему наш долг. До революции по всей Российской империи стояли храмы Александру Невскому, в честь которого был назван Александр Второй, и более трех тысяч памятников Александру Второму – царю-освободителю. Историческая несправедливость разрушила эти памятники, и мы с вами должны справедливость восстановить. Александр Второй должен занять почетное место на наших улицах так же, как и в наших сердцах», – сказал на открытии памятника Константин Малофеев.

Напомним, в царствование Александра Второго в Российской империи были проведены беспрецедентные по масштабу реформы: отмена крепостного права, финансовая реформа, реформа высшего образования, судебная реформа, военная реформа и реформа городского самоуправления.

Новый челябинский памятник воспроизводит памятник царю-освободителю, который некогда стоял в Златоусте. Он был открыт в 1890 году и разрушен большевиками в 1919-м. Скульпторы Константин Кубышкин и Игорь Яворский-Линник воссоздали монумент по старым эскизам и фотографиям. Отлили памятник в подмосковном городе Жуковском на предприятии «Лит Арт». Он изображает императора в полный рост. В руке монарх держит манифест об отмене крепостного права.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», вопрос установки памятника обсуждался на публичных слушаниях, которые показали, что у данной инициативы есть и рьяные противники.