На благотворительном вечере Добрые сердца 2022 выступили известные люди региона и было собрано больше средств, чем на прошлых вечерах

VIII благотворительный вечер Добрые сердца, организованный фондом Родная, с успехом прошел 9 ноября в Radisson Blu Hotel Челябинск. Попасть на Вечер мог любой желающий, направив благотворительный взнос. На мероприятии собрались около 200 человек: предприниматели, политики, общественные деятели, сотрудники органов власти, неравнодушные жители Челябинска.

Фурор вызвало выступление общественного деятеля, основателя Фонда 2020 Ирины Текслер, которая в живом звуке в сопровождении кавер-группы «Здесь и сейчас» исполнила хит Жанны Агузаровой и группы «Браво» «Верю я»: «Верю я, ночь пройдет, сгинет страх. Верю я, день придёт весь в лучах». Песня выбрана не случайно, она с верой в лучшее отвечает на вызовы сегодняшнего дня. Присутствующие отметили, что первая леди вытянула высокие ноты в той же тональности, что и Жанна Агузарова.

На сцене с творческими номерами в необычном для себя амплуа в целях благотворительности выступили и другие известные люди региона. Их тоже встречали овациями. Сенатор от Челябинской области, член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Маргарита Павлова представила аргентинское танго в паре с преподавателем танцев Евгением Поткиным, Министр социальных отношений Ирина Буторина спела с коллегами из министерства под премьеру клипа-караоке, где снялись семьи Челябинской области. Уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова прочла стихотворение Марины Цветаевой «Мирок» с ребятами из студии «Тутти» Ариной Миленко и Богданом Хайруллиным. «Я давно занимаюсь благотворительностью постоянно. «И это позволяет мне не выгорать. Для меня это возможность быть вкладом, почувствовать себя нужной. Это ощущение добрых, позитивных эмоций», -сказала Евгения перед своим выступлением».

Президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков выступил с песней «Там, где клен шумит…», популярной в исполнении «Синей Птицы» в 70-е годы.

Дефиле в восхитительных вечерних платьях в стиле мировых звезд от Дома моды Фортуна зрители тоже встретили с восторгом. В нем участвуют эффектные дамы, не просто VIP-персоны Урала, которые и предприниматели, и мамы, и победительницы конкурсов красоты – все они еще и благотворительницы, постоянно поддерживающие фонд.

Учредитель фонда «Андрюша» Константин Жаботинский с сыном Сашей спели «Люси», хит 80-х, исполненный отцом и сыном Газмановыми. Александр – самый молодой исполнитель, ему недавно исполнилось 8 лет. За Сашу в зале очень переживала его мама Юлия Жаботинская. «Фонд «Родная» это для нас очень давние и близкие партнеры. Мы (фонд «Андрюша») очень тепло дружим и сотрудничаем с фондом «Родная». И я сама выступала в 2011 году на первом вечере – читала стихи Андрея Дементьева. Саша занимается два года, в вокальной студии «Сила звука», которая выпустила много лауреатов премии «Андрюша». С папой поет дуэтом уже не первый раз, но на такую серьезную публику это было первое выступление Саши. Задачей выступления Константина и Саши было поднять и расшевелить зал, чтобы люди хлопали. И это получилось. Было здорово! Саша мужественно ждал очереди на вечере и не подвел».

Статуэтки Человек вручили самым активным благотворителям.

Собрано больше средств, чем на прошлых вечерах. Так, на VII вечере «Добрые сердца» собрали 1.123.000 рублей. В этот раз, на VIII вечере, по предварительным подсчетам, собрано 1.820.000 рублей (но сумма не окончательная – после Вечера бывают еще поступления): от продажи входных билетов, лотерейных билетов, аукциона. Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020, учредителем которого является Ирина Текслер, подарил сертификат на 100 тысяч рублей.

Лот от шоу Уральские пельмени, включающий футболку «Доброе сердце» с автографами всего звездного коллектива, 2 билета с лучшими местами на концерт 10 декабря «Чудеса на гаражах» в Екатеринбурге и проживание в номере отеля Высоцкий с субботы на воскресенье, – приобрел за 555 тысяч рублей Сергей Пахомов, Председатель Комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Он пришел на Вечер в составе 10 человек из Комиссии по информационной политике, информационным технологиям и связи Парламентского Собрания Союза Беларуси и России – по приглашению сенатора Маргариты Павловой. Заседание комиссии проходило в Челябинске в тот же день. При этом, Сергей Пахомов оставил лот фонду Родная, чтобы фонд сам им распорядился для других благотворителей.

Театральный лот, включающий книгу с автографом Марины Влади «Владимир, или Прерванный полет», бинокль от актрисы Елены Бирюковой, звезды ситкома ТНТ «Саша + Маша», статуэтку ангела из личной коллекции народной артистки России Ольги Прокофьевой – за 33.000 рублей приобрел Андрей Бодрягин, давний друг фонда Родная. Лот «Космическая гордость Южного Урала» от общественного движения «Наш Челябинск», представленный в видеообращении космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, состоящий из редчайших почтовых карточек с автографами космонавтов, а также статуэтки каслинского литья «Мальчик с ракетой» – за 20.000 рублей приобрел Владимир Сыров, благотворитель, общественный деятель. Корону Миссис России, авторскую работу, которая была выставлена за 100 тысяч рублей, не приобрели на аукционе, лот перешел на следующий год.

В течение всего вечера проходила лотерея. Выиграть можно было различные призы, предоставленные партнерами фонда (разыгрывались ценные призы от Uvildy Wellness Clinic, компании «Лидер», Студии пола Creative floor, сети бутиков XXI век и других партнеров). Один из счастливых обладателей выигрыша оказался Исполнительный директор Челябинской областной федерации Тхэквондо Максим Карпов. «Как не приятно мне ходить на такие мероприятия и встречать знакомы лица, но, наверное, я бы хотел, чтобы у таких фондов не было работы. Чтобы все дети были здоровые и счастливые. Если уж и возникает такая сложная ситуация, то люди, которые откликаются и готовы помочь, мне кажется это здорово всегда».

Все собранные средства направят в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями. На Вечере рассказали о Полине Малясовой из Челябинска, Насте Широковой из Снежинска, а также о Максиме Сидорко из города Ясиноватая, ДНР. Средств собрано больше, чем требовалось трем детям, поэтому фонд Родная также выделит средства на лечение и реабилитацию других подопечных, о которых рассказывает в проекте «Добрые среды».

Ирина Текслер: «Рада, что традиция продолжается и «Добрые сердца» собирают друзей. Несмотря на то, что происходит сегодня в нашей стране, все равно есть дети, которым нужна наша с вами помощь. Я благодарна фонду «Родная», что они продолжают собирать пожертвования для детей, в том числе из Ясиноватой. Не впервые принимаю участие в этом вечере, но в качестве выступающей на сцене первый раз. Я сдержала свое слово перед Натальей Александровной Басковой, что выйду на эту сцену. Готовилась, было две репетиции с потрясающими ребятами – кавер-группой, профессионалами, которые очень помогли».

Наталья Баскова, президент фонда Родная: «Сердечно благодарю гостей, партнеров вечера «Добрые сердца» и всех, кто не побоялся выступить на сцене. Благотворительность необходима всегда, а в сложные времена благотворители, которые продолжают помогать нуждающимся, практически совершают подвиг. Мы счастливы, что количество друзей фонда Родная не уменьшается, а увеличивается».

Мероприятие организовано при участии Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала. Фонд Родная также благодарит партнёров: Бальнеологический курорт Uvildy Wellness Clinic, Radisson Blu Hotel, завод «Гидрокомплект», компанию «Лидер», Студию пола Creative floor, Челябинский трубопрокатный завод, сеть стоматологических клиник «Гранд Успех», сеть бутиков XXI век, кредитный потребительский кооператив «Урал-Финанс», Строительную компанию «Доступное жилье», Дом моды «Фортуна», Центр пищевой индустрии «Ариант», сеть цветочных бутиков «Цветочка», агентство приключений «Три О».

Фоторепортаж мероприятия смотрите тут.