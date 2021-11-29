На что нужно обратить внимание при выборе санатория и лечебно-оздоровительного курорта?

В наше непростое время отдыху и лечению должно уделяться особенное место. Зная свои «слабые места», можно подобрать санаторий по лечению суставов, нервной системы или позвоночника. Кто-то ищет общеукрепляющую программу, а кто-то программу для восстановления после болезни COVID-19 (многие санатории сейчас предлагают комплексные программы по восстановлению организма). То есть прежде всего, если нужно подлечиться, то нужно выбрать профиль санатория.

А если лечение не нужно?

Многие санатории предлагают программы не только рассчитанные на несколько недель и включающие лечение, но и программы «выходного дня», рассчитанные на пару дней и доступные для краткого, но полноценного отдыха. Можно интенсивно гулять и дышать свежим воздухом, можно плавать в бассейне, а можно просто полежать в комфортабельном номере, отдохнув от городской суеты.

Куда поехать челябинцам?

Если речь идет о челябинцах и жителях области, то многие выбирают и ценят санатории Башкортостана: тут сказывается и близость соседнего региона, и высокое качество предлагаемых услуг, и природные условия, и благожелательность жителей. Многие отмечают, что отдых в Башкирии — это настоящий отдых, и многие уже оценили курорты Башкирии по достоинству.

Что еще нужно учесть? Если Вы едете с детьми

Если вы собираетесь в санаторий с детьми, то нужно заранее узнать, какие развлечения предлагаются детям: есть ли детские площадки, строят ли зимой горку, есть ли игровая комната, где можно провести время в плохую погоду.

И еще очень важно: санаторное питание

Некоторые отдыхающие после посещения санаториев жалуются, что «еду есть невозможно, настолько она полезная». Поэтому питание должно быть разнообразным, подобранным по диете, но в то же время вкусным, чтобы не подпортить отдых.

Отдых в санатории «Ай» отвечает всем самым высоким требованиям и стандартам:

Санаторий находится в Башкирии, на живописном берегу реки Ай

Место славится своим чистым, перенасыщенным кислородом, воздухом

Санаторий расположен в сосновом боре, а хвойный аромат полезен для человека

Нельзя не отметить, что все находится в одном здании, включая бассейн – а это очень удобно

Если Вы ищете санаторий на выходные, то есть специальные «туры выходного дня»

Лечение проводится на современном медицинском оборудовании, прием ведут высококвалифицированные врачи

Есть разнообразные программы лечения: проводится лечение болезней позвоночника и суставов, верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой и нервной систем

Существует специальная программа реабилитации после COVID

Доброжелательный и внимательный персонал

Разнообразное и очень вкусное питание: более 100 блюд и напитков, специальное диетическое меню

Есть прокат спортинвентаря, тренажерный зал, детский городок, мангальная зона

И один из важных моментов: санаторий гордится своими ценами и специальными предложениями. Можно просчитать, во сколько обойдется путевка в санаторий

Санаторий в Башкирии «Ай» приглашает своих старых друзей и новых отдыхающих провести незабываемое время с пользой для души и здоровья в уголке чудесной природы наряду с комфортными современными условиями.