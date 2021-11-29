На что нужно обратить внимание при выборе санатория и лечебно-оздоровительного курорта?

В наше непростое время отдыху и лечению должно уделяться особенное место. Зная свои «слабые места», можно подобрать санаторий по лечению суставов, нервной системы или позвоночника. Кто-то ищет общеукрепляющую программу, а кто-то программу для восстановления после болезни COVID-19 (многие санатории сейчас предлагают комплексные программы по восстановлению организма). То есть прежде всего, если нужно подлечиться, то нужно выбрать профиль санатория.
А если лечение не нужно?
Многие санатории предлагают программы не только рассчитанные на несколько недель и включающие лечение, но и программы «выходного дня», рассчитанные на пару дней и доступные для краткого, но полноценного отдыха. Можно интенсивно гулять и дышать свежим воздухом, можно плавать в бассейне, а можно просто полежать в комфортабельном номере, отдохнув от городской суеты.
Куда поехать челябинцам?
Если речь идет о челябинцах и жителях области, то многие выбирают и ценят санатории Башкортостана: тут сказывается и близость соседнего региона, и высокое качество предлагаемых услуг, и природные условия, и благожелательность жителей. Многие отмечают, что отдых в Башкирии — это настоящий отдых, и многие уже оценили курорты Башкирии по достоинству.
Что еще нужно учесть? Если Вы едете с детьми
Если вы собираетесь в санаторий с детьми, то нужно заранее узнать, какие развлечения предлагаются детям: есть ли детские площадки, строят ли зимой горку, есть ли игровая комната, где можно провести время в плохую погоду.
И еще очень важно: санаторное питание
Некоторые отдыхающие после посещения санаториев жалуются, что «еду есть невозможно, настолько она полезная». Поэтому питание должно быть разнообразным, подобранным по диете, но в то же время вкусным, чтобы не подпортить отдых.
Отдых в санатории «Ай» отвечает всем самым высоким требованиям и стандартам:
- Санаторий находится в Башкирии, на живописном берегу реки Ай
- Место славится своим чистым, перенасыщенным кислородом, воздухом
- Санаторий расположен в сосновом боре, а хвойный аромат полезен для человека
- Нельзя не отметить, что все находится в одном здании, включая бассейн – а это очень удобно
- Если Вы ищете санаторий на выходные, то есть специальные «туры выходного дня»
- Лечение проводится на современном медицинском оборудовании, прием ведут высококвалифицированные врачи
- Есть разнообразные программы лечения: проводится лечение болезней позвоночника и суставов, верхних дыхательных путей, сердечно-сосудистой и нервной систем
- Существует специальная программа реабилитации после COVID
- Доброжелательный и внимательный персонал
- Разнообразное и очень вкусное питание: более 100 блюд и напитков, специальное диетическое меню
- Есть прокат спортинвентаря, тренажерный зал, детский городок, мангальная зона
- И один из важных моментов: санаторий гордится своими ценами и специальными предложениями. Можно просчитать, во сколько обойдется путевка в санаторий
Санаторий в Башкирии «Ай» приглашает своих старых друзей и новых отдыхающих провести незабываемое время с пользой для души и здоровья в уголке чудесной природы наряду с комфортными современными условиями.