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На ММК продлили вакцинацию от гриппа

В Группе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» кампания по бесплатной вакцинации работников от гриппа и ОРВИ продлена до 1 марта 2021 года.

Бесплатная вакцинация от гриппа прикрепленному контингенту проходит в здравпунктах АНО «ЦКМСЧ» в соответствии с графиком работы здравпунктов. Работнику для прохождения вакцинации необходимо иметь при себе пропуск. Учитывая неблагоприятную эпидемическую обстановку, а также принимая во внимание установленный в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ (от 13.07.2020 года №20) уровень охвата населения вакцинацией не менее 60% от численности населения субъекта РФ и не менее 75% населения из групп риска, руководство ПАО «ММК» приняло решение увеличить объем вакцинации работников Группы ПАО «ММК» от гриппа и ОРВИ до уровня не менее 60% от среднесписочной численности.

При этом для отдельных категорий работников Группы ПАО «ММК», с учетом медицинских показаний и противопоказаний, вакцинирование обязательно. Речь идет о работающих во вредных и опасных условиях труда (класс условий труда на рабочем месте 3 и выше); лицах, находящихся в диспансерной группе и группе риска; работниках, часто болеющих респираторно-вирусными инфекциями.

Многолетняя практика ММК по вакцинации работников от гриппа на ММК прекрасно себя зарекомендовала. Статистика показателей заболеваемости красноречиво свидетельствует - работники, привитые от гриппа, реже болеют сезонными вирусными заболеваниями и меньше отсутствуют на работе по нетрудоспособности.