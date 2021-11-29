На ММК стартовала XXI научно-техническая конференция молодых специалистов

На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) стартовала XXI научно-техническая конференция молодых специалистов.

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», мероприятие проводится на предприятии с целью привлечения работников к научно-исследовательской деятельности, направленной на совершенствование металлургического производства, решение конкретных технических и организационных задач, выпуск конкурентоспособной продукции высокого качества с наименьшими затратами.

Конференция, организованная Союзом молодых металлургов при поддержке руководства ПАО ММК», пройдет в два этапа посредством видеосвязи.

Первый - отборочный - выявит сильнейших в структурных подразделениях. Второй этап конференции - финальный. Участники выступят с докладами в 11-ти секциях: аглодоменной, коксохимической, металлургической, прокатной, энергетической, транспорта и логистики, аналитической и других.

Председатели секций - руководители производственных и управленческих подразделений комбината. Оргкомитет конференции возглавляет начальник научно-технического центра Андрей Картунов.