На набережной Миасса в Челябинске снова появилась станция сапбординга

В Челябинске на реке Миасс снова смонтировали станцию сапбординга.

Понтон для спуска на воду на набережной установили представители челябинской спортшколы N11 по гребле на байдарках и каноэ и активисты организаций «Сапборд Урал» и «Урал-каяк».

Как напомнили в пресс-службе мэрии, в управление по физической культуре и спорту города приобрело специальный понтон в прошлом году, чтобы спортсменам было удобно заниматься сапбордингом в центре города. Новая локация понравилась любителям активного отдыха - весь сезон она пользовалась большим спросом.

«Нынешним летом здесь планируют продолжить обучение сапбордингу и каякингу, а также проводить соревнования», - рассказали в администрации Челябинска.

Каякеры и сапбордисты признаются, что уже соскучились по заплывам и с нетерпением ждут первых стартов в центре мегаполиса.

Напомним, спуск к воде обустроили в 2022 году на участке набережной перед торговым комплексом «Набережный» (рядом с цирком).