На обновление медицинского оборудования Челябинску нужно полтора миллиарда
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 17:27
Автор: 
Евгения Александрова

Челябинск остро нуждается в замене оборудования, используемого в муниципальных медицинских учреждениях. На то, чтобы заменить все изношенное оборудование (это около 60-ти процентов от общего объема), столице Южного Урала потребуется около полутора миллиардов рублей.

Об этом сегодня, 25-го сентября, временно исполняющей полномочия главы Челябинска Наталье Котовой на заседании муниципального проектного комитета «Город для жизни» доложила начальник городского управления здравоохранения Наталья Горлова. По ее словам, медицинское оборудование обновляется за счет бюджетов всех уровней (городского, регионального, федерального) ежегодно. Федеральные средства идут на поддержку детской медицины в рамках различных программ. Тем не менее, проблема стоит остро.

«Нами были направлены письма и заявки в министерство здравоохранения Челябинской области, согласованные со всеми специалистами: по замене цифрового оборудования - с главным рентгенологом, по эндоскопическому оборудованию - с другим ответственным специалистом и так далее. Это происходит не абы как: ведется мониторинг, исследуется нагрузка на тот или иной аппарат, изучается общее время простоев аппаратов в связи с поломками и выходом из строя», - пояснила Наталья Горлова.

Наталья Котова отметила, что в новой городской Думе Челябинска - пять врачей (людей, которые «в теме»), и предложила вынести обсуждение вопросов по оборудованию на комиссию по социальной политике.

Что касается дооснащения детских учреждений первичного звена медицинским оборудованием, то с 2018-го года и на сегодняшний день на эти цели было направлено в общей сложности сто миллионов рублей.

СПРАВКА

В Челябинске работает 24 муниципальные медицинские организации, в том числе девять взрослых, восемь детских, два детских санатория, станция скорой помощи, две самостоятельные стоматологические поликлиники, центр вспомогательных репродуктивных технологий.

Медицинскую помощь в муниципальной системе здравоохранения Челябинска в настоящее время оказывают две с половиной тысячи врачей, четыре тысячи представителей среднего медицинского персонала. Ежегодно регистрируется около шести-семи миллионов посещений в поликлиники города.

Автор: 
Евгения Александрова
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