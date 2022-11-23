На ремонт челябинских тротуаров требуется около полумиллиарда рублей

На ремонт челябинских тротуаров, список которых определен на сегодняшний день, необходимо около 500 миллионов рублей.

Как подчеркнула глава города Наталья Котова, в столице Южного Урала огромное количество проблемных тротуаров, нуждающихся в ремонте.

«Если запланированное на 2023-й год получится осуществить, мы сделаем большой рывок в ремонте тротуаров в Челябинске и в том числе затронем поселки», - отметила мэр, напомнив, что ремонты тротуаров городские власти начали в прошлом году, вели в этом и продолжат в следующем.

По словам Натальи Котовой, при строительстве дорог про тротуары вплоть до 2019-го года в большинстве случаев забывали, отстраивая лишь проезжую часть.

Тротуары тогда строили по остаточному принципу, сказала глава Челябинска, подчеркнув, что сегодня дороги строятся иначе, в проекте строительства обязательно предусмотрено обустройство тротуаров.

Именно так, с тротуарами, а также с газонами, озеленением, остановочными комплексами, в областном центре строят дороги по улицам Бейвеля, Агалакова, 2-й Эльтонской. Контракты – двухгодичные, все работы на данных объектах начались в текущем году и должны быть завершены до 20-го августа 2023-го года.

«Это болевые точки Челябинска. В течение примерно двух лет мы работали над проектами строительства данных дорог, разбирались с прилегающими к ним земельными участками. Дело в том, что новые микрорайоны были построены без полноценных дорог. Здесь было исполнение либо во временном варианте, либо дороги построили наполовину, как, например, в случае с улицей Бейвеля. Мы подошли к строительству оставшейся части Бейвеля комплексно. Дорога будет большая, широкая – шестиполосная. Именно по ней из «Паркового» можно попасть во все части города», - пояснила Наталья Котова.

Мэр сообщила также, что ежегодно в Челябинске планируется ремонт около двадцати участков дорог. На реализацию федеральной программы «Безопасные качественные дороги» в новом году планируется потратить один миллиард рублей, примерно такая же сумма обычно тратится на эти цели областью и городом. Кроме того, средства на ремонт выделяются по контрактам на содержание дорог плюс – в случае выявления нарушения – свои «косяки» исправляют подрядчики в рамках гарантийных обязательств.