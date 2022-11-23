23.11.2022
Коллектив ЧОКБ собрал партию гуманитарной помощи для участников спецоперации
23.11.2022
В Челябинске за миллион с небольшим продали недострой на Свердловском тракте
23.11.2022
В Заксобрании Челябинска открылась выставка молодых ученых
23.11.2022
Челябинский фестиваль театров мод покажет платья для принцесс и коллекцию в стиле «Бременских музыкантов»
23.11.2022
На горнолыжном курорте «Завьялиха» состоится открытие сезона
23.11.2022
На ремонт челябинских тротуаров требуется около полумиллиарда рублей
На ремонт челябинских тротуаров требуется около полумиллиарда рублей
Наталья Котова надеется, что городу удастся сделать большой рывок в этом направлении
10.01.2020
Жители Чурилово просят Котову устранить бардак, устроенный ее предшественниками
24.10.2012
Сокращение троллейбусов в Челябинске: экономическая выгода или тупиковый путь развития города?
17.09.2012
Сергей Давыдов увеличил проблему тротуаров в Челябинске на несколько сотен миллионов рублей
Челябинску удалось увеличить доходную часть бюджета и вдвое сократить его дефицит
22.11.2022
Все для победы: Юрий Гагарин стал сопредседателем штаба ОНФ в Челябинской области
21.11.2022
Текслер встретился с "Ангелом"
20.11.2022
В Карталинском районе спасатели эвакуировали травмированных лебедей
18.11.2022
Челябинский АНГЕЛ: Верьте нам, простым солдатам, – мы стоим и будем стоять
17.11.2022