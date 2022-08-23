Наталья Котова сообщила о начале долгожданного строительства улицы Агалакова

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 23 августа, в своем телеграм-канале сообщила о начале долгожданного строительства улицы Агалакова в Ленинском районе.

«Были трудности, связанные с затягиванием проектных работ, но нам удалось довести дело до конца», - отметила мэр.

По словам Натальи Котовой, в настоящее время подрядчик развернул полномасштабное строительство. Первые 600 метров новой дороги между улицами Гранитная до Бобруйская появятся в этом году, а в 2023-м будут завершены работы на всей протяженности Агалакова до улицы Гагарина.

«Параллельно проектируем строительство дорог по улицам Гранитной и Бобруйской. Как только будет получено положительное заключение Госэкспертизы, сразу объявим торги на выбор подрядчика. Рядом находится «Плодушка», и все работы мы синхронизировали так, чтобы тропиночная сеть парка хорошо сочеталась с улично-дорожной. Будет красиво и удобно», - подчеркнула Наталья Котова.