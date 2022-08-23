23.08.2022
Наталья Котова сообщила о начале долгожданного строительства улицы Агалакова
23.08.2022
В этом году «Челябинск хлебосольный» примет гостей в парке Гагарина третьего сентября
23.08.2022
Экс-сотрудников военкомата будут судить за взятки от призывников
23.08.2022
С первого сентября прогулки по «Таганаю» и «Зигальге» вырастут в цене
23.08.2022
В Челябинске на время Спартакиады перекроют движение на Коммуны
23.08.2022
Заповедник «Аркаим» подготовил экскурсионную программу для слабовидящих гостей
Наталья Котова сообщила о начале долгожданного строительства улицы Агалакова
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022
В Челябинской области очень много желающих попасть в именные батальоны для участия в спецоперации
18.08.2022
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022