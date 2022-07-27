В микрорайоне Чурилово появится новая дорога

В микрорайоне Чурилово в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ведется строительство долгожданной дороги по улице 2-ая Эльтонская. Контракт рассчитан до октября 2023 года, но подрядчик намерен запустить движение по ней уже в этом году.

Как сообщили в администрации Челябинска, строительство долгожданной дороги ведется на участке от улицы Трашутина до Первого озера в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сумма контракта составила 173,3 миллиона рублей, подрядчик - «Дорстройгрупп».

Работы идут хорошими темпами. Уже обустроены сети ливневой канализации, перенесены и защищены коммуникации, проведена первая отсыпка. Поэтому планируется, что автомобили смогут поехать по новой проезжей части уже в этом году.

«Выполнено переустройство коммуникаций и их защита, проведена отсыпка и следующим этапом станет устройство щебеночного основание, бортового камня и дорожной «одежды». Будет построена проезжая часть шириной семь с половиной метров, с обеих сторон от нее будут трехметровые тротуары и широкие велодорожки. Также будут обустроены придорожные широкие газоны, высажены деревья, а вдоль дороги организованы параллельные парковки. Получится настоящий бульвар, а не просто дорога. Мы планируем, что машины поедут по новой дороге уже в этом году, к октябрю, то есть на год раньше срока по контракту. Минимум — в нижнем слое покрытия, максимум — в полном объеме. Но общественный транспорт можно будет запустить только после полного ввода объекта в эксплуатацию», - рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Ринат Кучитаров.

По поручению главы Челябинска Натальи Котовой, планируется следующий этап развития этой части микрорайона - благоустройство береговой линии озера.

«С подрядчиком обсудили возможность досрочного завершения работ, чтобы жители уже в этом году смогли начать пользоваться дорогой. Вместе с тем, мы понимаем, что дорога дошла уже до береговой линии озера и явно назрел следующий шаг. Дала сегодня поручения рассмотреть возможность благоустройства берега, может быть организации там пляжа или иного общественного пространства. Микрорайону очень не хватает уютных и комфортных мест притяжения. Так что работу строительством дороги в Чурилово мы не завершим», - отметила глава города Наталья Котова.