На северо-западе Челябинска откроют бесплатную столовую для бедных

В Челябинске на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев откроют бесплатную столовую для малоимущих горожан.

Идею открытия благотворительной столовой, давно зревшую среди прихожан, осуществит храм святого мученика Иоанна Воина.

«Сначала мы просто помогали продуктами многодетным и малообеспеченным семьям, – рассказал настоятель храма иерей Павел Курбатов. – Осенью 2018 года начали кормить бездомных. Потом за горячим обедом стали приходить и малоимущие пенсионеры. С этого времени мы и стали задумываться о благотворительной столовой для всех нуждающихся».

Как сообщает пресс-служба Челябинской епархии, столовая разместится в комфортном помещении, ремонт в котором проведен приходом.

Верующие уже завели сообщество «Иоанновская столовая». Средства на приобретение необходимой кухонной утвари и бытовой техники собирают всем миром. Планируется, что столовая будет открыта с понедельника по пятницу, нуждающийся человек сможет прийти туда на обед один раз в день.

Как сообщил отец Павел Курбатов, столовая откроется во второй половине сентября.