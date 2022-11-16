На следующей неделе выберут главу Коркинского муниципального округа

Конкурс по отбору кандидатов на пост главы нового муниципалитета в Челябинской области - Коркинского муниципального округа - состоится в следующий вторник, 22 ноября. До участия в конкурсе допущены все четыре претендента, подававшие заявления. До конца недели будет выбран глава нового муниципалитета.

Напомним, заявление на участие в конкурсе по выбору главы подали четыре человека: действующий глава администрации Коркинского муниципального района Наталья Лощинина, генеральный директор ООО «Порфирит» Николай Курисько, Виталий Пипченко (в открытых источниках сообщается, что в настоящий момент Виталий Олегович занимает должность заместителя директора по воспитательной работе лицея №7 Челябинска) и Сергей Кутуев. В течение месяца проводилась проверка поданных кандидатами документов.

На предварительном заседании конкурсной комиссии было принято решение о регистрации всех четырех кандидатов.

«Конкурс по отбору кандидатов на пост главы Коркинского муниципального округа назначен на 22 ноября», - сообщили в пресс-службе администрации Коркинского муниципального района.

Заседание Собрания депутатов Коркинского округа, на котором предстоит выбрать главу из предложенных комиссией кандидатов, планируется провести также на следующей неделе.

После избрания главы Коркинского муниципального округа будут прекращены полномочия глав Коркинского, Розинского и Первомайского поселений.

«При вступлении в должность главы Коркинского муниципального округа и утверждения депутатами структуры исполнительного органа, будут приняты решения о ликвидации администрации района и трех городских поселений. Руководить поселковыми администрациями будут председатели ликвидационных комиссий», - уточнили в районной администрации.

Администрации всех трех поселений уже готовятся к ликвидации. По предварительным данным, часть сотрудников получит предложения о работе в новой администрации. Другим предстоит уволиться. Уведомления о сокращении будут выдавать после 24 ноября.