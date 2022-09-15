На территории «Аркаима» создадут археологический парк

В Челябинской области появится археологический парк – комплекс Синташта расположится на территории заповедника «Аркаим».

Архитекторы, дизайнеры и специалисты по ландшафту приступят к созданию проекта уже в текущем году.

Как отмечают в пресс-службе «Аркаима», Синташтинский комплекс попал в поле зрения археологов и туристов давно, но на данный момент интерес к нему несколько угас. Сейчас команда проекта приводит комплекс в порядок.

«Наша задача - вернуть его в социокультурное пространство Челябинской области. Мы создали две модели курганов эпохи Аркаима, как они выглядели четыре тысячи лет назад. Также в этом сезоне рекультивировали большое количество археологических раскопок, провели работы по восстановлению растительности», - отметил замдиректора «Аркаима» Юрий Макуров.

Работы продолжатся и в зимний период. Участники проекта разработают экскурсионный маршрут, подготовят буклет, а к лету на территории Синташты установят информационные стенды.

Проект «Синташтинский феномен» был заявлен на грант президента РФ и успешно выиграл конкурс. Сумма транша превысила три миллиона рублей. Важным итогом проделанной работы станет создание проекта археологического парка.