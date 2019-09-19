На трассе М-5 в Челябинской области отремонтировали два путепровода

В Челябинской области на федеральной трассе М-5 «Урал» около поселка Фёдоровка (км 1866+837) и села Чипышево (км 1850+900) завершены работы по ремонту двух путепроводов через автомобильную дорогу. Движение по искусственным сооружениям пустили в полном объеме.

В ходе работ на обоих объектах был осуществлен ремонт крайних и промежуточных опор, пролетного строения, сопряжений путепроводов с насыпью подходов. Также были отремонтированы водоотводы по откосам насыпи конусов, земляное полотно на подходах, устроены новые лестничных сходы. На ездовом полотне устроено покрытие из литой асфальтобетонной смеси. На объектах восстановлена дорожная одежда, установлено новое металлическое оцинкованное барьерное и перильное ограждения, нанесена дорожная разметка из термопластика.

Ремонтные работы осуществлены в установленные сроки, на данный момент все ограничения движения сняты, проезд по обновленным путепроводам открыт в полном объеме, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».