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На уборку дорог в Челябинске выведено меньше техники

Общество
Сегодня, 10:38
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Автор: 
Инна Шемаева

Сегодня днем, 28 октября, на расчистку дорог в Челябинске будет выведено меньше техники, чем вчера. Это связано с тем, что подрядчики работали всю ночь и дорожная обстановка относительно стабилизировалась.

Минувшей ночью на улицах Челябинска работало 126 единиц техники. На снегосвалку вывезено 1300 кубометров снега.

Планируемый вывод техники на расчистку улиц сегодня днем, 28 октября, 127 единиц. Вчера было задействовано 148 машин.

Как сообщили в администрации Челябинска, будет проводится расчистка дорог и тротуаров. Особое внимание - к пешеходным переходам и к остановочным площадкам. К этому привлечены 252 дорожных рабочих.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ»,  в понедельник исполняющий обязанности председателя комитета дорожного хозяйства Александр Барыкин рассказал, что в Челябинске к работе в зимних условиях готова только половина техники. Подрядчикам выдано предписание завершить все подготовительные работы к первому ноября.

Напоминаем телефоны диспетчеров комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска: 8-951-771-7325 (на этом номере установлены мессенджеры для приема сообщений с фото), 727-05-14.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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уборка снега
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