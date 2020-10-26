Челябинск не готов к зимнему сезону

В Челябинске к работе в зимних условиях готова только половина техники. Подрядчикам выдано предписание завершить все подготовительные работы к первому ноября.

Эту информацию сегодня, 26 октября, исполняющий обязанности председателя комитета дорожного хозяйства Александр Барыкин.

«На сегодняшний день готово только 53% техники. Подрядным организациям предписано вывести 100% техники к первому ноября», - сказал Александр Барыкин.

«Определитесь по зимнему содержанию дорог. Посмотрите те объекты, которые входят в улично-дорожную сеть. Нужно четко понимать, где убирает администрация районов, где управляющие компании, а где подрядчики. Все будут нести ответственность за невыполнение обязанностей», - сказала Наталья Котова.

Напомним, с первым снегом, который выпал в областном центре 24 октября, на дороги Челябинска городские подрядчики вывели 213 дорожных рабочих и более 80-ти единиц снегоуборочной техники.

С работой подрядчики справились.