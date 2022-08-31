На улице Могильникова челябинцев подстерегает опасный колодец

На улице Могильникова в Центральном районе Челябинска, во дворе рядом с областным судом, горожан подстерегает опасный колодец, крышка которого словно треснула – по центру образовалась внушительная дыра, в которой запросто может застрять нога наступившего туда по неосторожности человека.

Опасную крышку на газоне возле внутриквартального проезда нелегко заметить даже при дневном свете – а ходят горожане там постоянно. В сумерках и темноте разглядеть провал и вовсе невозможно – освещения там нет, а срезают дорогу челябинцы часто. В нескольких метрах от люка – популярный магазин, где в том числе продают спиртное: какой-нибудь нетрезвый покупатель (не говоря уже о гуляющих детях) запросто может застрять в зияющей дыре.

Отметим, проблема открытых колодцев крайне актуальна для Челябинска. Этой теме горожане посвятили немало постов, в том числе в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте. Сама Наталья Петровна, будучи мэром южноуральской столицы, очень много раз поднимала эту тему на аппаратных совещаниях, призывая подчиненных плотно заняться решением проблемы.

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В вышеназванной группе на днях опубликовали, например, фото открытого люка возле детской площадки (адрес: улица Арзамасская, 23-А), попросив городские власти принять меры.

А вот как выглядел (22-го августа) люк на улице Горького, 58. «Хорошо прикрыли колодец, теперь точно никто не упадет», - с горькой иронией написал автор поста, на что другой горожанин ответил, что по адресу: переулок Мамина, 1-А (за домом) два люка также прикрыты уже три-четыре месяца. Вопрос: куда смотрят управляющие компании и чего они ждут?