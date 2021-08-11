На Южном Урале именем серебряного призера Олимпиады назвали 46 девочек

Серебряным призером XXXII Олимпийских игр в Токио стала тхэквондистка Татьяна Минина, которая представляла Южный Урал. Как сообщили в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области, в регионе в этом году именем Татьяна назвали 46 новорожденных девочек.

А за последние 20 лет именем Татьяна нарекли 4783 ребенка.

«Тхэквондистка Татьяна Минина стала серебряным призёром Олимпиады, чем мы все очень гордимся! Мы надеемся, что многие маленькие южноуральцы, вдохновлённые этим достижением, станут заниматься спортом с большим энтузиазмом», - отметили в госкомитете по делам ЗАГС региона.

На сегодняшний день в Челябинской области становятся популярными и двойные имена. Например, Татьяна Мари, Маргарита-Татьяна, Татьяна-Гэй, Татьяна Джой, Татьяна Лилиан, Татьяна Мария, Татьяна-Саша и Татьяна-Антоанета.

Добавим, в июле этого года отделы ЗАГС региона зарегистрировали 2896 записей о рождении детей: 1418 девочек и 1478 мальчиков.