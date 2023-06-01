Аромат новой жизни: в Челябинской области в мае родились 2,6 тысячи детей и более тысячи семей

В Челябинской области в мае этого год на свет появилось две тысячи 598 малышей.

Самым богатым на новорожденных последний месяц весны стал для Челябинска, где родилось тысяча 216 детей, Магнитогорск и его 290 новых горожан, Миасс, жительницы которого в мае 2023 года стали мамами 110 сыновей и дочерей.

Такие данные в первый день лета озвучил госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области, назвав также число сыгранных в мае свадеб – тысяча 79 пар влюбленных южноуральцев сочетались законным браком в этом прекрасном и ароматном месяце, не испугавшись поверья: в мае жениться – всю жизнь маяться.

Лидерами майской свадебной статистики также оказались Челябинск (здесь родилось 475 новых семей), Магнитогорск и 144 новые ячейки общества, Миасс, где в последний месяц весны узаконили отношения 44 пары влюбленных.