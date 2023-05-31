На Южном Урале становится доступнее медпомощь детям

Медицинская помощь детям Челябинской области становится доступнее. Для этого в регионе активно реализуется федеральная программа «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение». В программе задействовано 133 медицинских организации, реализовано 414 проектов, сообщает областной минздрав.

«Работа по внедрению этой программы в регионе началась в 2018 году, уже в 2019 году она стала частью нацпроекта "Здравоохранение". Медицинские организации нацелены на потребности пациента, оказание ему медицинской помощи с учетом рационального использования времени, повышение качества и доступности медпомощи, обеспечение комфортных условий предоставления медицинских услуг, переход на электронный документооборот, сокращение объема бумажной документации», - пояснил Александр Шамин, начальник отдела организации первичной медико-санитарной помощи, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации минздрава региона.

Реализация принципов бережливого производства особенно важна для детских медицинских учреждений.

В 2023 году запланировано 226 проектов, которые направлены на улучшение процессов медицинских организаций Челябинской области, в том числе учреждений, не имеющих прикреплённого населения.

В 2022 году в детской городской поликлинике №8 Челябинска внедрен проект «Оформление медицинской документации». Для улучшения процесса получения меддокументации об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями принято решение об организации сервиса ЧАТ-БОТ в соцсетях, а также разработаны и утверждены алгоритмы для медсотрудников и назначены ответственные лица по приему онлайн заявок. Благодаря этому удалось сократить количество посещений пациентом медорганизации до одного раза и уменьшить время его пребывания в ней до трех минут.

В физиотерапевтических кабинетах детской горбольницы №1 Челябинска проведена стандартизация процессов, повышена вовлеченность медицинского персонала в улучшение организации работы, а также увеличена эффективность использования медицинского оборудования. Принятые меры позволили обеспечить доступность физиотерапевтической и реабилитационной помощи еще большему количеству пациентов.