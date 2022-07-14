Набор канцелярии к 1 сентября обойдется родителям южноуральских школьников в 1871 рубль

Контрольно-счетная палата Челябинской области провела анализ стоимости минимального набора необходимой канцелярии для подготовки детей к школе. Из результатов анализа следует, что необходимый набор канцелярии по минимальной цене обойдется родителям южноуральских учеников в тысячу 871 рубль.

Для исследования были выбраны товары, которые нужны вне зависимости от того, в какой класс ходит ребенок, будь то начальная школа или среднее-старшее звено.

В исследовании не учитывались специфические канцелярские товары, а также учебные пособия, школьная и спортивная формы, которые составляют большую часть трат при подготовке к школе.

В КСП региона напомнили, что в целях поддержки населения в 2020-м и 2021-м годах производились выплаты семьям, имеющим детей школьного возраста - по указам президента РФ. На текущий год такие выплаты пока не анонсированы.

Возможность получения господдержки существует для некоторых категорий граждан. Например, с этого года введена ежемесячная выплата семьям, имеющим детей и признанным малообеспеченными. Матпомощь можно использовать в том числе и для покупки вещей и принадлежностей к школе. Подать заявление можно в ближайшем МФЦ, ПФР, а также онлайн - через Госуслуги.

«Важно отметить, что доход семьи оценивается в момент поступления заявления с просьбой о назначении выплаты. А значит, даже если доход семьи увеличится - это не повлияет на размер пособия. Его продолжат выплачивать без изменений до первого января следующего года», - отмечают в КСП Челябинской области.