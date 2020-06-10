НАК провел в Челябинской области антитеррористическую «Метель»

В Челябинской области сегодня, десятого июня, оперативный штаб национального антитеррористического комитета (НАК) провел командно-штабное учение "Метель-2020" .

В этом году "Метель" была посвящена отработке вопросов обеспечения безопасности при подготовке и проведении отдельных мероприятий саммитов ШОС и БРИКС.

Участники события - представители УФСБ России по Челябинской области, региональных структур СКР, МВД, МЧС, ФСИН России, Росгвардии - обсудили, как совместными силами, взаимодействуя друг с другами и органами власти различных уровней, противодействовать терроризму и грамотно провести контртеррористическую операцию на объектах массового пребывания людей.

Также в командно-штабном учении традиционно приняли участие представители антитеррористических комиссий Челябинска и региона.

Как сообщили агентству "Урал-пресс-информ" в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, "Метель-2020" стала вторым в этом году мероприятием НАКа (комитет проводит по четыре учения в год - по одному в квартал: осталось еще два).

Открыл 2020-й год в Челябинской области антитеррористический "Набат". Тактико-специальное учение состоялось в конце февраля и продлилось два дня. Участие в нем также приняли все силовые структуры региона. Только если "Метель" проходила в формате совещания, то "Набат", что называется, в "поле".