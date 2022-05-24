Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает

Судьба замороженного три года назад объекта в центре Челябинска в центре на набережной реки Миасс – общественно-делового центра (конгресс-холла), который задумывался как грандиозное сооружение, - до настоящего момента остается неопределенной. А пока недострой, как бельмо в глазу, уродует облик областного центра. При этом созданное специально для строительства центра хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» продолжает работать.

Об этом агентству «Урал-пресс-информ» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Реализация грандиозного проекта задумывалась в 2018 году при губернаторе Борисе Дубровском, стройка была заморожена на начальной стадии в 2019 году при новом руководителе области Алексее Текслере. И на то было несколько причин (здесь и перенос большей части мероприятий саммита в Санкт-Петербург, и затем отмена оставшихся из-за ковида, отсутствие инвестора и т.д.).

«В настоящее время участниками прорабатываются решения о дальнейших направлениях проекта», - пояснили в министерстве имущества Челябинской области. Минпром является учредителем ХП «Конгресс-холл» (ему принадлежит 99,97% доли уставного капитала компании). У АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» 0,03% акций ХП. В числе учредителей и гендиректор Партнерства Виталий Передерий (его вклад 10 тысяч рублей).

Партнерство продолжает функционировать, несмотря на то, что объект уже заморожен несколько лет. «Хозяйственное партнерство «Конгресс Холл» в настоящее время осуществляет текущую финансово-хозяйственную деятельность по строительству общественно-делового центра, - отметили в минпроме региона. - Финансирование деятельности ХП «Конгресс-холл» осуществляется в форме субсидии в соответствии с договором».

Как уже сообщало агентство, в марте 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал Указ о проведении в Челябинске в 2020 году Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и встречу лидеров БРИКС. Всю необходимую инфраструктуру для проведения саммитов, в том числе конгресс-холл, планировалось подготовить к ноябрю 2019 года.

Строительство конгресс-холла должны были начать в конце лета 2018 года. Задумывалось грандиозное 34-этажное здание высотой 170 метров и площадью 110 тысяч квадратных метров. Помимо необходимых для проведения саммитов помещений, там хотели разместить современный концертный зал, кафе, рестораны, магазины, выставочные залы. Общая стоимость проекта изначально предполагалась порядка девяти миллиардов рублей, в ходе строительства она выросла более чем в два раза.

В феврале 2018 года проект откорректировали. Предыдущий руководитель области планировал продолжить вливания из областного бюджета в реализацию проекта (инвестор так и не был найден).

В июне 2018 года появилась информация, что в целях экономии средств предлагается построить только «коробку» здания конгресс-холла на набережной реки Миасс. Она должна была стать украшением города, а все мероприятия саммитов провели бы в конгресс-холле «Таганай».

В феврале 2019 года проект откорректировали.

В марте 2019 года в области сменился губернатор. В апреле на стройплощадке конгресс-холла произошел пожар. Новый глава региона Алексей Текслер принял решение заморозить стройку. «Я считаю, что для такого рода проектов точно должны быть инвесторы», - высказал Алексей Текслер свою точку зрения на первой после вступления в должность пресс-конференции.

В июле 2019 года Владимир Путин в ходе визита в Магнитогорск и встречи с главой региона Алексеем Текслером сообщил о переносе основных мероприятий саммитов в Санкт–Петербург. При этом было обещано сохранить все запланированное на подготовку федеральное финансирование.

В августе 2019 года губернатор заявлял, что областные власти не намерены оставлять этот недострой конгресс-холла в качестве напоминания о несбывшихся надеждах и для завершения строительства будет найден инвестор. «Это центр города, мы не оставим его в таком состоянии», - заверял руководитель области.

В декабре 2020 года Алексей Текслер рассказал, что на месте недостроенного конгресс-холла в Челябинске может появиться Дворец бракосочетаний и концертный зал. «У нас есть понимание, что должно быть на месте конгресс-холла – так назывался этот объект… Мы хотим сделать полноценный, с отличной акустикой, современный концертный зал с хореографическими площадками, необходимыми для занятий детей. Второе – это дворец торжеств, бракосочетаний», - поделился губернатор. Но и этим планам не суждено пока сбыться.

В сентябре 2019 году прокуратура и Контрольно-счетная палата региона начали проверку расходования бюджетных средств при строительстве конгресс-холла. По итогам проверки надзорное ведомство потребовало возбудить уголовные дела. В апреле 2020 года было возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц при строительстве здания конгресс-холла, в мае – еще два дела по фактам нецелевого расходования бюджетных средств при строительстве конгресс-холла в Челябинске.

Хозяйственное партнерство «Конгресс-холл» было создано в октябре 2017 года для строительство общественно-делового центра на набережной реки Миасс. Виталий Передерий был назначен генеральным директором Партнерства. Учредители - Челябинская область, АО «Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки» (ЮУ КЖСИ) и Виталий Передерий. На момент создания Уставный капитал составлял 301 миллион 10 тысяч рублей, в том числе вклад региона - 300 миллионов рублей, ЮУ КЖСИ – один миллион рублей, гендиректора – 10 тысяч рублей. В июне 2018 года регион инвестировал в партнерство еще три миллиарда 293,87 миллиона рублей.

В 2021 году объявили, что компания займется реализацией грандиозного проекта метротрамвая.