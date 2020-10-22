Алексей Текслер обсудил межпартийный аспект социально-экономического сотрудничества со странами ШОС

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 22 октября, провел в онлайн-режиме круглый стол на тему «Межрегиональное социально-экономическое сотрудничество стран ШОС: межпартийный аспект».

«Это первая площадка форума, и для меня честь - модерировать ее. Мы были бы рады видеть каждого из вас почетными гостями на нашей челябинской земле, но пандемия внесла свои коррективы в первоначальные планы. К счастью, онлайн-формат вполне позволяет общаться и развивать наше взаимодействие», - обратился Алексей Текслер со словами приветствия к участникам события.

Глава региона отметил, что странам ШОС необходимо преодолеть негативное воздействие пандемии, обеспечить экономический рост для улучшения благосостояния граждан, цифровую трансформацию в интересах людей, продвигать экологическую повестку.

«И, конечно, к достижению этих целей лучше идти вместе, укрепляя межрегиональное социально-экономическое сотрудничество наших стран, лидеры которых заложили прочную основу межгосударственного партнерства. Также важно, чтобы на уровнях регионов наших стран развивалось международное сотрудничество, включая межпартийное взаимодействие», - подчеркнул Алексей Текслер.

В Челябинской области ведущей политической силой является партия «Единая Россия» (73 процента мест в Заксобрании), люди разделяют цели партии (это достойный уровень жизни, социальная защищенность и самореализация каждого).

Как глава региона и руководитель челябинского регионального отделения партии Алексей Текслер считает, что в области должна быть усилена динамика достижения этих целей.

«Нам очевидно, насколько большой потенциал несет в себе межпартийное взаимодействие. Мы все в той или иной степени столкнулись со схожими вызовами в период пандемии. Всем пришлось решать вопросы профилактики, диагностирования и лечения заболевания. Введенные в большинстве стран ограничения привели к снижению деловой активности. Это потребовало принятия государственных и региональных мер поддержки бизнеса, для того чтобы сохранить трудовую занятость и уровень жизни людей», - отметил губернатор Челябинской области.

Алексей Текслер рассказал коллегам, как вместе с зарубежными партнерами российские власти решали вопросы возвращения домой туристов, оказавшихся за пределами родной страны в момент приостановки воздушного сообщения.

«Эти вопросы, как и многие другие, оказались общими для всех. И каждый регион приобрел свой уникальный опыт их решения. Например, Челябинская область в пределах региональных полномочий в 2020 году значительно снизила ставки налогов для наиболее пострадавших отраслей. Мы разработали пять антикризисных программ по кредитованию и рефинансированию бизнеса, нам удалось полностью сохранить занятость на системообразующих предприятиях региона, поддержать более трети всех организаций и индивидуальных предпринимателей», - сказал Алексей Текслер.

Самым важным, по его мнению, является то, что государство в этот непростой период поддержало различные категории своих граждан. В первую очередь – семьи с детьми.

Губернатор отметил, что сегодня региональные власти сосредоточены на том, чтобы стимулировать инвестиционную активность. Для этого расширяется перечень тех сфер бизнеса, которые могут воспользоваться такими механизмами, как налоговые каникулы, инвестиционный налоговый вычет, специальный инвестиционный контракт.

«Мы постоянно мониторим эффективность принимаемых мер через экономические показатели, всегда готовы поделиться лучшими практиками с коллегами из других стран, в том числе и по партийной линии. И, конечно, с большим интересом изучим опыт других регионов. С начала пандемии мы делали все возможное, чтобы не снижать интенсивность внешнеэкономических отношений. Даже в период пандемии экспорт Челябинской области остается примерно на уровне прошлого года», - подчеркнул Алексей Текслер.

От челябинского регионального отделения «Единой России» он внес на рассмотрение партийного руководства ряд инициатив в программу партии.

«Поскольку регионы активно работают над достижениями национальных целей развития нашей страны, на первый план вышла тема поддержки региональных бюджетов на долгосрочную перспективу. Также я предложил сделать отдельным направлением партийной программы проект «Народный бюджет», то есть создать систему, когда жители сами определяют приоритеты и напрямую влияют на распределение бюджетных средств», - рассказал Алексей Текслер.

Вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов после краткой презентации своего региона отметил, что налаживать бизнесу связи с зарубежными соседями помогают минэкономразвития, минпром России, налаживанием внешнеэкономических связей занимаются государственные корпорации, частный бизнес.

«Вместе с тем мне видится крайне важным участие представителей правящих партий в этом процессе. Такой тип взаимодействия является универсальной площадкой для коммуникаций представителей различных направлений. Это не только промышленные аспекты, но и вопросы здоровья, культуры, общественного устройства», - поделился Владислав Кузнецов.

Участник круглого стола добавил, что правительство Курганской области и депутаты совместно работают как над плановыми задачами социально-экономического развития, так и при возникновении неординарных ситуаций - как сейчас с пандемией коронавируса.

«Сегодняшний форум – это хорошая площадка для оттачивания межпартийного взаимодействия между странами, направленного на развитие экономики, обмен практиками, решение общих проблем. Наш форум не зря проходит под лозунгом «Экономика для людей»: повышение качества жизни и здоровья граждан является нашей общей, главной задачей. Людям важно знать, что власть открыта и доступна, что она заботится о своих избирателях», - подчеркнул Владислав Кузнецов.

Руководитель офиса института мировой экономики и политики (ИМЭП) при фонде первого президента республики Казахстан (Алматы) Лидия Пархомчик в своей приветственной речи констатировала, что в настоящее время способность выстраивать конструктивный диалог становится актуальной, как никогда прежде.

«Пандемия коронавируса привела не только к глобальному экономическому кризису и разрыву транспортно-логистических цепочек, но и усугубила проблему дефицита межгосударственного доверия. Находясь на гребне второй волны COVID-19, государства нуждаются в возможности устранить возникшую мискоммуникацию. В данном отношении взаимодействие в рамках такой авторитетной площадки, как ШОС, представляет собой действенный механизм кооперации, который позволяет выстраивать доверительные отношения между странами-партнерами», - уверена Лидия Пархомчик.

По ее словам, Казахстан всегда подчеркивал, что участие в ШОС является одним из важных направлений внешнеполитического курса страны.

«Созидательный потенциал стран ШОС в полной мере позволяет сбалансировать влияние на развитие основных направлений сотрудничества. Это и сфера безопасности, и экономика, и культура», - считает эксперт из Казахстана.

Лидия Пархомчик отметила также, что в период коронакризиса всем политическим силам приходится адаптироваться к изменившейся реальности и в экстренном порядке мобилизировать все ресурсы для оказания посильной социально-экономической поддержки населению.

Все прозвучавшие на круглом столе инициативы от представителей провинции Хэйлунцзян (КНР), Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Курганской, Оренбургской областей, а также деловых кругов будут обобщены и предложены для внесения в итоговый документ форума «ШОС+», сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Выразив уверенность, что активизация межпартийного взаимодействия позволит странам ШОС обмениваться опытом и находить новые решения для улучшения жизни своих граждан, Алексей Текслер предложил проводить подобные диалоги на постоянной основе.

«Уверен, наши страны и регионы справятся с вызовом пандемии, мы будем укреплять сотрудничество между регионами, развивать межпартийное взаимодействие. Необходимо создавать и поддерживать электронные площадки для такого общения», - резюмировал губернатор.