Алексей Текслер: Странам ШОС нужны новые совместные межрегиональные проекты в различных сферах

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 29-го октября, открыл онлайн-форум глав регионов стран Шанхайской организации сотрудничества.

В приветственном слове глава региона напомнил, что Челябинская область выступила с идеей создания площадки для развития межрегионального сотрудничества пять лет назад. Воплотить инициативу в жизнь помогла поддержка секретариата и национальных координаторов стран ШОС.

Алексей Текслер подчеркнул, что Челябинская область активно развивает сотрудничество с иностранными государствами. Так, в 2018-м году на ознакомительную встречу форума глав регионов в столицу Южного Урала приезжали представители 22-х регионов стран ШОС. В 2019-м году было проведено около ста международных встреч – как на территории России, так и за рубежом.

«Основные направления форума охватывают не только торгово-экономическую отрасль, но и здравоохранение, культуру, спорт, туризм, науку и образование, инновации, то есть практически все сферы жизни. Сегодня я надеюсь на предложения по дальнейшему развитию нашего сотрудничества и реализации новых форматов взаимодействия. Нам нужны новые совместные межрегиональные проекты в различных отраслях и в первую очередь - в бизнесе», - сказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что как регион-председатель Челябинская область готова выступить агрегатором предложений, чтобы в дальнейшем работа форума строилась с учетом мнений всех его участников.

«Сейчас мы делаем упор на повышение инвестиционной привлекательности региона, готовы работать с каждым потенциальным инвестором», - подчеркнул Алексей Текслер, отметив, что Челябинская область обладает хорошо развитой транспортной сетью, значительным производственным, трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, уникальными природно-климатическими условиями.

Кроме прочего, губернатор предложил связать Челябинск с городами стран Шанхайской организации сотрудничества прямыми авиарейсами, рассказав, что в 2020 году в столице Южного Урала был введен в эксплуатацию обновленный терминал аэропорта и что в ближайшее время воздушной гавани областного центра присвоят третью категорию ИКАО, что позволит самолетам совершать посадку практически при любых условиях видимости.

«Принимая у себя гостей, мы всегда стремимся дополнить деловую и официальную программу культурными и спортивными мероприятиями. Считаю, что сотрудничество по этим направлениям также можно реализовать на площадке форума», - добавил Алексей Текслер.

Специальный представитель президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества Бахтиер Хакимов в своем выступлении напомнил, что инициативу проведения форума, родившуюся в недрах Челябинской области, поддержал президент РФ Владимир Путин. Сегодня общими силами стран-участниц ШОС идея воплощается в жизнь.

«Мы убеждены, что форум станет интересной и перспективной площадкой для развития взаимодействия в рамках Шанхайской организации сотрудничества по всем направлениям. Мы с удовольствием услышали предложение руководителя Челябинской области о проведении форума в очном формате в будущем году. Готовы приехать сразу же, как позовете», - заверил Бахтиер Хакимов.

Представитель президента России рассказал, что в настоящее время ведется серьезная подготовка к проведению заседания совета глав государств-членов ШОС, которое состоится в формате видеоконференции десятого ноября текущего года.

«На рассмотрение будет вынесен целый пакет исключительно важных документов и решений, над согласованием которых мы сейчас работаем», - сказал Бахтиер Хакимов.

Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов в своем приветственном слове выразил радость по поводу того, что мероприятие проходит именно в Челябинске, являющемся одним из крупных экономических и туристических центров РФ, обладающем значительным индустриальным, промышленным, сельскохозяйственным и транспортным потенциалом.

«Челябинск играет активную роль в продвижении интеграционных процессов на пространстве ШОС, выступает в качестве важной площадки проведения различных мероприятий в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Выражаю благодарность правительству Челябинской области в лице губернатора за инициативу провести форум несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию», - сказал Владимир Норов.

По его мнению, сегодняшняя встреча дает хорошую возможность для обсуждения вопросов преодоления негативных последствий пандемии, поиска решений ранее поставленных задач по развитию межрегионального сотрудничества в рамках ШОС, обмена мнениями по новым приоритетам взаимодействия.

Владимир Норов рассказал, что в рамках принятой стратегии развития ШОС до 2025-го года были определены способы содействия развитию приграничных и межрегиональных проектов создания совместных производств.

Сотрудничество, по словам генерального секретаря ШОС, будет вестись в сферах инноваций, энергосбережения, высоких технологий, цифровой экономики, промышленности, сельского хозяйства, товаров и услуг. Также страны-участницы ШОС будут сотрудничать и обмениваться опытом при создании индустриальных промышленных парков и кластеров.

«За относительно короткий промежуток времени Шанхайская организация сотрудничества сумела продемонстрировать эффективную модель многостороннего взаимодействия. Форум может стать эффективной площадкой для обеспечения ускоренного экономического роста, откроет новые возможности для регионов, будет способствовать повышению их инвестиционной привлекательности, созданию дополнительных рабочих мест», - отметил Владимир Норов, заверив, что секретариат ШОС готов оказать всемерное содействие в разработке плана действий.

Важную поддержку в создании и проведении форума оказало минэкономразвития РФ. Заместитель министра Владимир Ильичёв на сегодняшней конференции предложил особое внимание уделить перспективам повышения уровня кооперации между регионами государств-членов ШОС и созданию благоприятных условий для развития всестороннего сотрудничества регионов в условиях пандемии.

«В современных условиях особенно важно обеспечение благоприятных условий для поддержки и развития бизнеса и защиты международных инвестиций на уровне государств и регионов. Отрадно, что площадка форума собрала не только руководителей и представителей органов власти, но и международных экспертов, представителей компаний-экспортеров и инвестиционных корпораций», - сказал Владимир Ильичёв.

СПРАВКА

Регламент форума был принят главами стран Шанхайской организации сотрудничества на саммите в Бишкеке в прошлом году.

Лидеры государств выступили за дальнейшее расширение практических связей между регионами стран ШОС, подчеркнув важность эффективной реализации программы межрегионального сотрудничества.

Участники саммита в столице Киргизии выступили за проведение форума глав регионов стран ШОС в Челябинске, так как именно Челябинская область стала инициатором данного события.