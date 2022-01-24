Насколько активно вакцинируются студенты Челябинской области и что ждет непривитых

В Челябинской области наибольший процент привитых против коронавирусной инфекции отмечен среди преподавателей и студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ).

Как сообщает пресс-служба вуза, в ЮУГМУ коллективный иммунитет стремится к 100%. По состоянию на 21 января (с учетом проходившей в вузе 20 января вакцинации) привиты 98,58% из числа подлежащих вакцинации - четыре тысячи 706 человек из пяти тысяч 411 привиты обучающихся (медицинский колледж, специалитет, ординатура и аспирантура). Переболели 527 человек, имеют медотвод – 100 человек.

«Надеемся в ближайшее время довести уровень коллективного иммунитета до 100%, благодаря еженедельной работе мобильного пункта вакцинации и активной разъяснительной и просветительской работе среди обучающихся», - отметили а пресс-службе ЮУГМУ.

Среди 1860 работников вуза, включая клинику ЮУГМУ, вакцинированы 87,7%, остальные - с медицинскими отводами.

Среди 445 преподавателей вуза привиты 400 человек (89,9%), у 43 надлежащим образом оформленные медицинские отводы. Временно переведены на дистант два человека из-за отсутствия правильно оформленных документов о медицинском отводе, сейчас вопрос решается.

В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) более 70% дневного отделения привились от коронавируса или переболели менее полугода назад. Среди преподавателей практически 100% либо вакцинировались, либо переболели, либо имеют медицинский отвод. На сегодняшний день у студентов вуза идет сессия в дистанционном формате.

В Южно-Уральском государственном аграрном университете (ЮУрГАУ) процент коллективного иммунитета среди студентов старше 18 лет очной формы обучения составляет 74,02%. Преподаватели ЮУрГАУ вакцинированы все, сообщает пресс-служба.

В Магнитогорском государственном техническом университете им. Г. И. Носова (МГТУ) вакцинировано против коронавируса 60% студентов. Процент привитых среди преподавателей и сотрудников гораздо выше – 90%, у остальных - сертификаты переболевшего или медицинские отводы. «Вопрос перевода невакцинированных обучающихся на дистанционное обучение в университете не рассматривался», - прокомментировал проректор по молодежной и информационной политике МГТУ им. Г. И. Носова Рустам Муртазин.

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) и в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУГГПУ) пока не предоставили информацию об уровне вакцинации студентов и преподавателей.

Напомним, в Челябинской области введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для совершеннолетних студентов колледжей, техникумов и вузов. Привиться первым компонентом вакцины совершеннолетние студенты должны были до 20 декабря 2021 года, а завершить вакцинацию до 10 января 2022 года.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге рассказала, что студентов высших и средних профессиональных учебных заведений региона, не поставивших прививку от коронавирусной инфекции, планируется перевести на дистанционный формат обучения.