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24.01.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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24.01.2022

Челябинскому симфоническому оркестру устроили овации в московском концертном зале «Зарядье»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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24.01.2022

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23.01.2022

Анонсы событий и мероприятий на 24 января
Принудительная вакцинация
Вакцинация
коронавирус
студенты
Челябинск
Ирина Гехт
Общество
24.01.2022 10:50

Насколько активно вакцинируются студенты Челябинской области и что ждет непривитых

В Челябинской области наибольший процент привитых против коронавирусной инфекции отмечен среди преподавателей и студентов Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ).

Как сообщает пресс-служба вуза, в ЮУГМУ коллективный иммунитет стремится к 100%. По состоянию на 21 января (с учетом проходившей в вузе 20 января вакцинации) привиты 98,58% из числа подлежащих вакцинации - четыре тысячи 706 человек из пяти тысяч 411 привиты обучающихся (медицинский колледж, специалитет, ординатура и аспирантура). Переболели 527 человек, имеют медотвод – 100 человек.

«Надеемся в ближайшее время довести уровень коллективного иммунитета до 100%, благодаря еженедельной работе мобильного пункта вакцинации и активной разъяснительной и просветительской работе среди обучающихся», - отметили а пресс-службе ЮУГМУ.

Среди 1860 работников вуза, включая клинику ЮУГМУ, вакцинированы 87,7%, остальные - с медицинскими отводами.

Среди 445 преподавателей вуза привиты 400 человек (89,9%), у 43 надлежащим образом оформленные медицинские отводы. Временно переведены на дистант два человека из-за отсутствия правильно оформленных документов о медицинском отводе, сейчас вопрос решается.

В Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) более 70% дневного отделения привились от коронавируса или переболели менее полугода назад. Среди преподавателей практически 100% либо вакцинировались, либо переболели, либо имеют медицинский отвод. На сегодняшний день у студентов вуза идет сессия в дистанционном формате.

В Южно-Уральском государственном аграрном университете (ЮУрГАУ) процент коллективного иммунитета среди студентов старше 18 лет очной формы обучения составляет 74,02%. Преподаватели ЮУрГАУ вакцинированы все, сообщает пресс-служба.

В Магнитогорском государственном техническом университете им. Г. И. Носова (МГТУ) вакцинировано против коронавируса 60% студентов. Процент привитых среди преподавателей и сотрудников гораздо выше – 90%, у остальных - сертификаты переболевшего или медицинские отводы. «Вопрос перевода невакцинированных обучающихся на дистанционное обучение в университете не рассматривался», - прокомментировал проректор по молодежной и информационной политике МГТУ им. Г. И. Носова Рустам Муртазин.

В Челябинском государственном университете (ЧелГУ) и в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (ЮУГГПУ) пока не предоставили информацию об уровне вакцинации студентов и преподавателей.

Напомним, в Челябинской области введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции для совершеннолетних студентов колледжей, техникумов и вузов. Привиться первым компонентом вакцины совершеннолетние студенты должны были до 20 декабря 2021 года, а завершить вакцинацию до 10 января 2022 года. 

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге рассказала, что студентов высших и средних профессиональных учебных заведений региона, не поставивших прививку от коронавирусной инфекции, планируется перевести на дистанционный формат обучения.

Автор: Любовь Юрина
Принудительная вакцинация
Вакцинация
коронавирус
студенты
Челябинск
Ирина Гехт
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На одной из самых статусных концертных площадок страны, в московском «Зарядье», в минувшую пятниц
24.01.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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24.01.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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19.01.2022 16:36

В период роста заболеваемости ковидом больничный можно будет оформить заочно

19.01.2022 16:34

Скоков: Руководитель не имеет морального права требовать от подчиненных того, чему сам не соответствует

19.01.2022 15:36

Этно-фестиваль "NEWFEST "ZAMAN" получил грант Президента РФ

19.01.2022 15:35

Будут ли переводить школьников Челябинской области на дистант

19.01.2022 14:51

В Челябинской области откроют ковидные поликлиники

19.01.2022 14:35

Турция пригласила лидеров России и Украины за стол переговоров

19.01.2022 14:33

Российские миротворцы покинули Казахстан

19.01.2022 14:32

В Челябинске запускается первый цикл лекций мультимедийного проекта «Ural Science»

19.01.2022 14:30

Жезлом по снежным кучам

19.01.2022 14:26

В Челябинской области стало стремительно расти число подтвержденных случаев ковида за сутки

19.01.2022 14:25

На «Мечел-Коксе» объяснили, почему не пустили на предприятие председателя профкома

19.01.2022 13:16

Для чиновников администрации Ашинского района строительство газопровода обернулось уголовным делом

19.01.2022 13:10

В Копейске на уроке физкультуры умер школьник

19.01.2022 12:22

Руководитель «ЧТЗ-Уралтрак» получил предостережение от прокуратуры

19.01.2022 11:42

В России резко вырос уровень коррупции

19.01.2022 11:35

В крещенские проруби окунулись 12 тысяч южноуральцев

19.01.2022 11:24

Дома-интернаты переведут на закрытый режим из-за распространения омикрон-штамма