Наталья Котова дорожникам: Все лето работали, еще и осенью будете? Людей не устраивает это

Временно исполняющая обязанности главы Челябинска осталась недовольна темпами строительства плоскостной развязки на перекрестке улиц Дарвина и Блюхера. Несмотря на двухгодичный контракт с подрядчиком, она потребовала завершить работы в этом году.

Речь об этом шла сегодня, 16 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Наталья Котова отчитала дорожников за низкие темпы строительства развязки. Директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог АО «Южуралмост» Алексей Струговец попытался объяснить это тем, что с подрядчиком заключен двухгодичный контракт и работы ведутся по графику. Однако такой ответ не устроил Наталью Котову.

«Работы нужно выполнить в этом году. Там постоянные пробки. Жителей это не устраивает. Почему они должны страдать? Вы все лето там работали. Еще и осень будете? Контракт у них двухгодичный. Пересмотрите графики», - сказала Наталья Котова.

По словам заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимира Алейникова, осталось выполнить работы по переносу газовых и тепловых сетей.

«Договаривайтесь с сетевыми компаниями. Если у вас не получается, давайте я помогу», - добавила Наталья Котова.

Также в Челябинске продолжается укладка асфальта на других магистралях. Завершен ремонт дорог на одиннадцати из 18-ти запланированных улиц. Работы выполнены на 68%.