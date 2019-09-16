Наталья Котова дорожникам: Все лето работали, еще и осенью будете? Людей не устраивает это
Фото: 
Евгения Александрова
Общество
Сегодня, 12:01
Автор: 
Инна Шемаева

Временно исполняющая обязанности главы Челябинска осталась недовольна темпами строительства плоскостной развязки на перекрестке улиц Дарвина и Блюхера. Несмотря на двухгодичный контракт с подрядчиком, она потребовала завершить работы в этом году.

Речь об этом шла сегодня, 16 сентября, на традиционном аппаратном совещании в администрации Челябинска. Наталья Котова отчитала дорожников за низкие темпы строительства развязки. Директор по строительству и эксплуатации городских автомобильных дорог АО «Южуралмост» Алексей Струговец попытался объяснить это тем, что с подрядчиком заключен двухгодичный контракт и работы ведутся по графику. Однако такой ответ не устроил Наталью Котову.

«Работы нужно выполнить в этом году. Там постоянные пробки. Жителей это не устраивает. Почему они должны страдать? Вы все лето там работали. Еще и осень будете? Контракт у них двухгодичный. Пересмотрите графики», - сказала Наталья Котова.

По словам заместителя главы Челябинска по дорожному хозяйству Владимира Алейникова, осталось выполнить работы по переносу газовых и тепловых сетей.

«Договаривайтесь с сетевыми компаниями. Если у вас не получается, давайте я помогу», - добавила Наталья Котова.

Также в Челябинске продолжается укладка асфальта на других магистралях. Завершен ремонт дорог на одиннадцати из 18-ти запланированных улиц. Работы выполнены на 68%.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Дороги
Общество
13.09.19 10:17
На трассе М-5 устанавливают резиновые светоотражатели
Общество
12.09.19 14:31
Пора избавляться от елистратовщины
Мнение челябинцев: Наталья Котова должна вернуть двустороннее движение на Советскую и Пушкина
Общество
12.09.19 13:49
А так красиво было
КУИЗО пообещал властям Ленинского района Челябинска убрать остановочный позор, но сроки не назвал
Общество
11.09.19 17:15
Мост на Троицком тракте в Челябинске скоро обретет новую опору
13.09.19 16:31
Новейший челябинский трамвай опять сломался
13.09.19 16:20
В Челябинске троллейбусы перестанут ходить по Свободе
13.09.19 16:11
Анонсы событий и мероприятий на 14, 15 и 16 сентября
13.09.19 16:02
Челябинская телебашня будет светиться только по выходным
13.09.19 12:40
Челябинские автобусы начинают ездить по выделенным полосам
13.09.19 12:01
В Челябинске дольщики «Гринфлайта», попавшие в неприятную ситуацию, пожаловались Шалю
13.09.19 11:41
Патриотическим воспитанием южноуральцев займется отдельная структура
13.09.19 10:45
В Челябинске расскажут о связи императора Александра II с Южным Уралом
13.09.19 10:17
На трассе М-5 устанавливают резиновые светоотражатели
13.09.19 10:14
ГИБДД Челябинской области возглавил Андрей Харцызов
Общество
14.09.19 19:47
Высший пилотаж
Легендарные «Стрижи» в небе Челябинска
Политика
Сегодня, 11:24
Общественность просит включить в состав новой городской думы Челябинска беспартийного активиста
Новости
Сегодня, 10:30
Культура
Челябинск увидит работы Дали, Пикассо и Матисса
Сегодня, 09:52
Экономика
ВТБ запускает в Екатеринбурге VR-ипотеку
Сегодня, 09:50
Экономика
ВТБ впервые размещает полугодовые рублевые облигации
13.09.19 16:20
Общество
В Челябинске троллейбусы перестанут ходить по Свободе
13.09.19 16:13
Происшествия
Грязно сработал: в Челябинске похитителя дорогой видеоаппаратуры нашли по отпечаткам пальцев
Опрос

Почему в Челябинске нет туалетов?

Материалы рубрики
13.09.19 16:20
Общество
В Челябинске троллейбусы перестанут ходить по Свободе
13.09.19 16:11
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 14, 15 и 16 сентября
13.09.19 16:02
Общество
Челябинская телебашня будет светиться только по выходным
13.09.19 10:17
Общество
На трассе М-5 устанавливают резиновые светоотражатели
12.09.19 16:46
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 13 сентября
Теги
Наталья Котова
дороги
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика