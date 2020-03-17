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Как и обещала

Наталья Котова оценила ход строительства путепровода на Дарвина

Общество
Сегодня, 14:49
Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 17-го марта, побывала на месте строительства путепровода в Советском районе (мост через железнодорожные пути возводится на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта).

Градоначальница констатировала, что работы ведутся согласно графику и что подрядчик пообещал запустить движение автотранспорта в июле 2020-го года.

Напомним, в понедельник после аппаратного совещания Наталья Котова пообещала челябинским журналистам, рассказавшим ей о многочисленных жалобах от горожан на пробки и опасную дорожную обстановку в связи с затянувшимся строительством данного путепровода, посетить объект и рассказать о результатах проверки.

Вчера, 16-го марта, она напомнила, что подрядчик обещал запустить правую сторону моста еще в конце ноября 2019-го года, однако этого не случилось в связи с обнаружением не учтенных в проекте объектов, включая трубу газопровода, о которой главе города доложили всего несколько дней назад.

Строительство развязки на Дарвина-Троицком тракте осуществляется по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы были начаты в 2019-м году (точнее возобновлены после продолжительного перерыва: в 2011-м году кое-что было сделано, однако потом последовала долгая «заморозка» проекта).

«В Челябинске строится несколько важных транспортных развязок. Путепровод на Дарвина, мост в районе «Мечел-кокса» и третья очередь развязки Кашириных-Российская. Сегодня провела выездные совещания на каждом объекте», - рассказала Наталья Котова на своей странице в ВКонтакте.

По ее словам, мост в районе «Мечел-Кокса» также возводят без отставания от графика. Движение по нему откроют в июне.

Ранее челябинские власти выражали недовольство подрядчиком, выигравшим контракт на проведение ремонтных работ на аварийном путепроводе в районе предприятия «Мечел-Кокс» Челябинского металлургического комбината (мост «Коксохим).

Реконструкция многострадального моста «Коксохим» началась лишь в ноябре прошлого года. Закрыта знаковая дорожная магистраль была еще в декабре 2018-го. В январе 2019-го для облегчения жизни горожан ЧелябГЭТ запустил вагоны-челноки от остановки «Улица Монтажников» до моста «Коксохим» и от моста «Коксохим» до конечной «ЭСПЦ-6».

В августе прошлого года на встрече с профсоюзами Челябинской области глава региона Алексей Текслер пообещал горожанам, что привычное трамвайное движение в Металлургическом районе должно возобновиться в феврале 2020-го.

Третья важная развязка, ход строительства которой проинспектировала во вторник Наталья Котова, - в районе цирка - также строится в соответствии с графиком. Все работы должны быть закончены в мае текущего года.

Фото со страницы Натальи Котовой в ВКонтакте

Автор: 
Евгения Александрова
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