Наталья Котова оценила реконструкцию храма Александра Невского в Челябинске

В Челябинске продолжается реконструкция храма Александра Невского, начатая еще в прошлом году. Сегодня, 19 августа, по приглашению настоятеля храма Отца Бориса ход работ оценила глава города Наталья Котова.

В настоящее время восстановлением кирпичной кладки занимаются каменщики, которые реставрировали Спасскую башню Кремля в 2015 году. Сам же кирпич компании «Кемма» сделан идентичным по цвету и составу тому, из которого был в 19 веке построен храм Александра Невского.

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Как отмечает руководитель подрядной организации, челябинский храм уникален. Специалисты не ожидали увидеть настолько интересный объект на Урале.

Также ведутся работы по восстановлению росписи. Она под толстым слоем штукатурки сохранилась неплохо, но реставрация необходима.

Ей, как отмечают в пресс-службе мэрии, занимаются специалисты, которые реставрировали Эрмитаж. Сам же сюжет росписи храма «Радость праведных о Господе» был разработан известным русским художником Васнецовым.

«Штукатурку мы варили сами здесь, на объекте. Она абсолютно идентична авторской. Это известково-песочная смесь, очень крепкая. То есть, прежде чем приступить к работе, мы штукатурку историческую брали на исследование в Петербург», – рассказали специалисты, ведущие работы в храме.

В мэрии также сообщили, что все окна в храме будут дубовыми, изготовленными по уникальным эскизам. Помимо этого, ранее зеленые жестяные крыши храма заменят на медь: крыши и козырьки собора будут медными, а купола – золотыми.

«Храм Александра Невского после реконструкции станет не только важным религиозным объектом, но и настоящим подарком для ценителей истории. Собор, построенный по уникальному проекту ректора императорской Академии художеств Андрея Померанцева, с росписями школы Виктора Васнецова, откроется в декабре 2022 года и точно станет еще одной визитной карточкой Челябинска», – подчеркнули в пресс-службе администрации Челябинска.

Ранее губернатор Алексей Текслер посетил храм Божий и оценил ход реставрационных работ. Встречал главу региона настоятель храма протоиерей Борис Кривоногов.

Напомним, православный храм Челябинска, освященный в память Святого благоверного князя Александра Невского, построен по проекту зодчего с мировым именем Александра Померанцева. В 2014 году президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения Александра Невского. В связи с этим проводятся проектные и реставрационные работы Александро-Невской церкви в Челябинске, а также еще девяти объектов культурного наследия в Ленинградской, Псковской, Ярославской областях, в Москве и Санкт-Петербурге.

В настоящий момент реставрационными работами занимается компания АО «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга. Финансирование работ осуществляется из федерального бюджета. Заказчиком является министерство культуры РФ.