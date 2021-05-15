Текслер оценил ход реконструкции храма Александра Невского в Челябинске

В Челябинске продолжается реконструкция храма Александра Невского, которая была начата год назад. Храму будет возвращен его первоначальный облик.

Губернатор Алексей Текслер посетил храм Божий и оценил ход реставрационных работ. Встречал главу региона настоятель храма протоиерей Борис Кривоногов.

«В храме Александра Невского сохранились уникальные росписи и фрески, мы, безусловно, все восстановим. Это будет один из красивейших храмов, потому что роспись делали ученики Васнецова по его эскизам, – подчеркнул Алексей Текслер.

Губернатор не в первый раз посещает этот храм. В ходе нынешнего визита глава региона внимательно оценил проводимые работы.

В настоящий момент завершаются строительно-монтажные работы. Далее предстоит провести роспись храма в авторской стилистике Васнецовской школы. Задача реставраторов восстановить исторический облик храма.

«Мы пытаемся восстановить и воссоздать образ, который здесь был заложен изначально. У нас ведется две работы: здесь, на площадке, завершаются общестроительные работы, начаты подготовительные работы к росписи храма», - отметил настоятель храма-протоирей Борис Кривоногов.

Реставрационными работами занимается компания АО «Ренессанс-Реставрация» из Санкт-Петербурга. По словам протоирея, в Петербурге, в головном центре реставрации, мастера разрабатывают всю внутреннюю начинку храма. Финансирование работ осуществляется из федерального бюджета. Заказчиком является министерство культуры РФ.

«Уже в следующем году будут сняты леса, а в 2023 году храм предстанет перед нами. Так что будем продолжать постоянно смотреть, как ведется реконструкция», - подчеркнул Алексей Текслер.

СПРАВКА

Православный храм Челябинска, освящённый в память Святого благоверного князя Александра Невского, построен по проекту зодчего с мировым именем Александра Померанцева.

Церемония закладки храма во имя Святого Благоверного князя Александра Невского состоялась 22 июня 1907 года на месте Александровской часовни. Строительство церкви завершили к декабрю 1911 года.

Здание церкви Александра Невского является объектом культурного наследия Челябинской области. В 2014 году Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения Александра Невского. В связи с этим проводятся проектные и реставрационные работы Александро-Невской церкви в Челябинске, а также еще девяти объектов культурного наследия в Ленинградской, Псковской, Ярославской областях, в Москве и Санкт-Петербурге.

ФОТО: Пресс-служба губернатора и правительства Челябинской области