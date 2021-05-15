15.05.2021
Возобновляется международное авиасообщение из Челябинска и Магнитогорска
15.05.2021
Режим «черного неба» в выходные сохранится на территории шести городов Челябинской области
15.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 15-16 мая
14.05.2021
Челябинские пляжи из-за наступившей жары могут открыть раньше обычного
14.05.2021
На Южном Урале разрастается «Сад Памяти»
14.05.2021
ВТБ выдал 100 миллиардов рублей ипотеки в апреле
Текслер оценил ход реконструкции храма Александра Невского в Челябинске
06.12.2017
В Челябинске вспомнят подвиг Александра Невского
19.04.2016
Проект реставрации Александро-Невского храма в Челябинске одобрил митрополит Никодим
29.03.2016
Частица мощей святителя Спиридона Тримифунтского будет доставлена в Челябинск
27.11.2015
Если не вмешаться, храм Александра Невского в Челябинске может рухнуть через пять лет
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
14.05.2021
Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара
13.05.2021
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
12.05.2021
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021
Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
11.05.2021