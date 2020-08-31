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Наталья Котова оценит ход дорожных работ и озенения в районах Челябинска

Общество
Сегодня, 15:10
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Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинска Наталья Котова на этой неделе отправится в районы города, чтобы оценить качество дорожных работ и ход озеленения.

О своих планах мэр сообщила сегодня, 31-го августа, на аппаратном совещании в челябинской администрации.

По словам председателя городского комитета дорожного хозяйства Челябинска Рината Кучитарова, работы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и программы ремонта в южноуральской столице ведутся в соответствии с графиком. Однако не обходится и без сложностей.

"В прошлую пятницу собирали подрядчиков. Большая проблема была на улице Мира в Металлургическом районе. Сбой произошел, потому что параллельно там работала сетевая компания. Сейчас подрядчик работы выполняет. Упор - на подход к школе", - отметил Ринат Кучитаров.

По его словам, также есть сложности с улицей Машиностроителей, где сетевики осуществили раскопки в связи с возникшей аварийной ситуацией.

"Попросили разобраться. Срок по аварийным работам - месяц. И это вызывает у нас сомнения", - сказал Ринат Кучитаров.

Наталья Котова посоветовала обсудить проблему со своим заместителем по городскому хозяйству Александром Астаховым, который заверил ее, что контролирует ситуацию вместе с руководителем компании "УСТЭК-Челябинск" Игорем Рындиным.

Ринат Кучитаров подчеркнул: главное - чтобы сетевики восстановили нарушенное покрытие, укладка которого осуществлялась в соответствии с требованиями программы БКАД.

Председатель КДХ Челябинска доложил, что сетевым компаниям была предоставлена вся необходимая информация о дорожных работах в областном центре: список ремонтируемых улиц и график выполнения работ.

Наталья Котова отметила, что в случае необходимости готова лично встретиться с представителями сетевых компаний.

Напомним, на прошлой неделе чиновники совместно с общественным советом Росавтодора совершили объезд дорожных объектов южноуральской столицы. Основной вопрос, интересовавший общественников, касался как раз организации взаимодействия челябинских дорожников и сетевиков.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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