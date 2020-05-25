Наталья Котова поручила обеспечить безопасность челябинцев во время прогулок

Глава Челябинска Наталья Котова поручила обеспечить безопасность горожан во время прогулок на свежем воздухе, разрешенных, как и занятия спортом, на первом этапе снятия ограничений.

"В связи с тем, что губернатором приняты решения по послаблению режима и разрешены прогулки и занятия спортом, нужно обратить внимание управляющих компаний на обработку малых форм во дворах. Дети пойдут гулять с родителями, бабушками - необходимо, чтобы малые формы регулярно обрабатывались. Может быть, даже не один раз в день", - сказала Наталья Котова.

На состоявшемся сегодня, 25-го мая, аппаратном совещании в челябинской мэрии градоначальница дала поручение своему заместителю по городскому хозяйству Александру Астахову проконтролировать работу в данном направлении.

Наталья Котова добавила, что дезинфицировать малые формы, в том числе скамейки, необходимо также в парках и скверах, открытых для прогулок с пяти вечера воскресенья, 24-го мая.

Александр Астахов пообещал донести данную информацию до представителей управляющих компаний на совещании, которое состоится сегодня в три часа дня.

"Обязательно сделайте это, потому что сейчас, когда люди начнут выходить на прогулки, основная наша с вами задача будет состоять в дезинфекции, в том числе подъездов, всех дверей и ручек, малых форм во дворах и общественных пространствах", - подчеркнула Наталья Котова.

Напомним, первый этап снятия ограничений, введенных в Челябинской области 18-го марта в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Coid-19, стартовал в регионе вчера, 24-го мая, по решению губернатора Алексей Текслера.

Со вчерашнего дня южноуральцам разрешили гулять и заниматься спортом на свежем воздухе, при условии соблюдения социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм.