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Наталья Котова поручила тщательно следить за состоянием праздничной инфраструктуры

Глава Челябинска Наталья Котова поручила подчиненным в январские каникулы внимательно следить за состоянием горок, катков и ледовых городков.

О том, как должна быть организована работа в новогодние праздники, градоначальница заявила в ходе последнего в уходящем году аппаратного совещания, состоявшегося в мэрии Челябинска сегодня, 28-го декабря.

«По тем объектам, где заключены договоры и есть гарантийные обязательства, - необходимо этим непременно воспользоваться: если есть какие-то повреждения, нужно обязательно восстанавливать объекты в праздничный период», - подчеркнула Наталья Котова.

Кроме того, мэр Челябинска поручила заключить (если этого еще не произошло) договоры с частными охранными предприятиями на охрану общественного порядка, чтобы в ночное время не было актов вандализма и праздничный отдых горожан не оказался испорчен.

Еще раз напомнила Наталья Котова и о необходимости проведения качественной уборки снега на последней неделе 2020-го года, которая обещает быть снежной.

«Снег нужно убрать, особенно важно – вывезти его с прилотковой части, чтобы никаких заужений на дорогах не было. Также необходимо провести очистку тротуаров. Я говорю обо всех подрядчиках, которые работают и на улично-дорожной сети Челябинска, и на межквартальных проездах», - отметила глава города.

По словам Натальи Котовой, очень важно, чтобы дворы в новогодние праздники чистились качественно и своевременно – для обеспечения нормального проезда транспорта (конечно, важен и комфорт пешеходов, которые не должны застревать в снежном мессиве).

«Поработайте с управляющими компаниями. Думаю, на подъездах жилых домов нужно повесить объявления для жителей с призывом не оставлять машины возле контейнерных площадок, чтобы мусор вывозился беспрепятственно и чтобы не было жалоб населения на переполненные контейнеры», - сказала Наталья Котова.

Кроме того, градоначальница заявила, что в январские праздники необходимо продолжить рейды по помещениям с газовым оборудованием, а также ежедневно (без выходных) посещать неблагополучные семьи – во избежание неприятностей (данный вопрос уже проработан с комитетом социальной политики).

«Обязательно проверяем иллюминацию. Производим своевременную замену вышедших из строя конструкций. Где-то уже есть перегоревшие лампочки – иллюминация работает уже давно. Те конструкции, которые отдавали в ремонт, нужно обязательно вернуть на места и установить. Все наши подведомственные учреждения занимаются данным вопросом. Новогодняя иллюминация должна бесперебойно работать все каникулы», - отметила Наталья Котова.

Также градоначальница заявила о необходимости выводить инструкторов на хоккейные дворовые корты (те, что относятся к ведению МБУ «Спортивный город») для работы с детьми.

«Инструкторы должны работать все каникулы, заниматься с ребятами», - сказала мэр.

Обращаясь к главам районов Челябинска, Наталья Котова призвала их уже с первого января сосредоточиться на уборке мест реализации новогодних деревьев.