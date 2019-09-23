Наталья Котова потребовала прекратить в Челябинске преждевременное фрезерование дорог
Фото: 
Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 12:59
Автор: 
Евгения Александрова

Временно исполняющая полномочия главы Челябинска Наталья Котова потребовала прекратить лишнее фрезерование дорог. Сегодня, 23-го сентября, на аппаратном совещании в городской мэрии она поручила своему заму по дорожному хозяйству Владимиру Алейникову проконтролировать ситуацию, пообещав на этой неделе сверить все контракты и улицы.

«Чтобы никаких лишних дорог не было отфрезеровано! Потому что по улице Свободы уже устали слушать претензии жителей (старый асфальт там сняли неоправданно рано, задолго до начала работ - прим.). На Румянцева покрытие вообще за месяц или за два сняли. Почти так же и здесь, по Свободе. Сейчас на Чайковского сняли. Когда будете делать? Непонятно. Думаю, и ГИБДД неудобно работать с такими дорогами», - отметила Наталья Котова.

Градоначальница подчеркнула, что фрезерование нужно проводить непосредственно перед началом работ по укладке нового дорожного покрытия, а не так, как это происходит сейчас, когда старый асфальт снимают, а новый не кладут.

«Сейчас осень, людей в городе много - челябинцы вернулись из отпусков. Летом еще может можно было делать фрезерование за две-три недели до начала основных работ. Теперь транспортный поток очень большой, поэтому к вопросу проведения дорожного ремонта нужно подходить очень грамотно», - подчеркнула Наталья Котова, добавив, что многие челябинцы жалуются на ситуацию с улицей Свободы: жалобы были и на прошлой, и на позапрошлой неделе.

Автор: 
Евгения Александрова
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